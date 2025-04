Comprovat: Vodafone pren la iniciativa davant la sorpresa de Movistar i Orange

Des de fa temps, el Ministeri de Cultura venia anunciant que treballava en una mesura per frenar l'accés a pàgines web il·legals a Espanya. Doncs bé, la promesa s'ha complert. Ja hi ha un missatge unificat de bloqueig que apareix quan s'intenta entrar a aquest tipus de pàgines.

Segons informa Adsl Zone, la primera operadora a aplicar aquesta mesura ha estat Vodafone. Els seus clients ja poden veure aquest nou avís quan intenten accedir a llocs web amb contingut il·legal. És el cas de pel·lícules, sèries o música que infringeixen drets d'autor.

Un missatge clar i oficial que reben els clients de Vodafone

Fins ara, quan algú intentava entrar a una web bloquejada, el que apareixia a la pantalla depenia de la companyia amb la qual tinguessin contractat Internet. En alguns casos, simplement no s'hi podia accedir i sortia un error. En altres, apareixia un missatge de bloqueig que ni tan sols venia d'Espanya, sinó des de servidors dels Estats Units.

Amb el canvi actual, tot això s'acaba. El nou avís és igual per a tots, i mostra un símbol de prohibit amb una mà al centre. Tot això acompanyat d'un text que explica per què no s'hi pot entrar.

El missatge assenyala que la pàgina ha estat bloquejada per ordre judicial. I que en ella s'hi allotjaven continguts protegits per drets de propietat intel·lectual.

Aquest pas s'ha donat per informar de manera clara i directa a l'usuari, i també per reforçar la lluita contra la pirateria digital. Des del Govern es creu que aquest tipus de mesures ajudaran a protegir els creadors de contingut i a fomentar el consum de continguts legals.

Movistar i Orange, les següents

Encara que Vodafone ha estat la primera a implementar aquest avís, no serà l'única. Tot indica que Movistar i Orange també ho faran molt aviat. De fet, s'espera que en les pròximes setmanes aquestes dues grans operadores segueixin el mateix camí i mostrin exactament el mateix missatge.

Amb aquesta acció conjunta, es busca que tots els usuaris a Espanya tinguin una experiència uniforme en intentar accedir a aquest tipus de webs. Ja no dependrà de si estàs amb Vodafone, Movistar o Orange. L'avís serà el mateix i amb el suport oficial del Ministeri de Cultura.

El bloqueig de pàgines il·legals no és una cosa nova, però sí que ho és la forma en què s'està fent. La novetat és que ara existeix un missatge més clar, oficial i adaptat a la legislació espanyola. A més, en unificar aquest avís entre totes les operadores, es millora l'eficàcia del control i es redueix la confusió entre els usuaris.