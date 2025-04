Movistar ja no pot amagar-ho més: així acabaran amb Orange per sempre

Movistar s'està preparant per fer un pas important en el mercat de les telecomunicacions. Segons ha avançat el diari Expansión, la companyia de Telefónica té plans ambiciosos que podrien canviar l'equilibri del sector a Espanya i també a Europa.

El que fins ara eren rumors, sembla que comença a prendre forma. La companyia està estudiant fer-se amb un altre operador al país, i això, com és lògic, ha encès les alarmes a Orange. I sobretot, en el nou grup MasOrange, nascut de la fusió entre Orange i MásMóvil fa només un any.

Aquest moviment estratègic de Movistar té un objectiu clar: reforçar la seva posició en el mercat espanyol per després llançar-se amb més garanties a l'àmbit europeu. La clau està en créixer, i fer-ho ràpid, abans que la resta de competidors prengui la davantera. Per això, comprar una altra companyia seria un cop d'efecte important.

Movistar sondeja altres operadors

Els noms que sonen amb més força són Digi i Vodafone Espanya. Ambdues opcions tenen els seus avantatges. En el cas de Digi, l'operador d'origen romanès ja compta amb més de dos milions de clients de fibra a Espanya.

A més, és una empresa que no ha parat de créixer en els últims anys. Especialment pels seus preus agressius i la seva gran expansió en zones on altres operadors no arriben. Per a Movistar, absorbir Digi seria una jugada intel·ligent: guanyaria clients, cobertura i múscul comercial.

Però Vodafone Espanya també està sobre la taula. Des que va ser comprada per Zegona, ha començat a mostrar signes de recuperació. Compta amb prop de 3 milions de clients de fibra i encara té una marca forta al país.

Si Movistar decidís apostar per ells, faria un salt de gegant en molt poc temps. Encara que aquesta opció podria ser més complexa, també portaria beneficis immediats.

Orange es portaria un revés

Siga quina siga la decisió final, a Orange no veurien amb bons ulls cap d'aquests moviments. El grup MasOrange, que ara lidera juntament amb MásMóvil, s'enfronta al risc de quedar-se enrere si Movistar es reforça tant. De fet, una operació d'aquest tipus podria posar-los contra les cordes, ja que Telefónica guanyaria terreny de forma significativa en quota de mercat.

Movistar sap que ara és el moment. Està avaluant acuradament els seus pròxims passos, però la intenció està clara: créixer, consolidar-se i competir amb més força, no només a Espanya. També a nivell europeu.

Mentrestant, a Orange observen amb preocupació. Qualsevol adquisició d'aquest tipus podria canviar el panorama, i ells serien, sens dubte, els més perjudicats.