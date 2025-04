Movistar deixa anar la bomba en el millor moment: mitja Espanya ho demanava a crits

Movistar ha llançat una oferta que arriba en el moment just i que molts estaven esperant. L'operadora ha tret al mercat una promoció que permet gaudir de tot el futbol per un preu realment competitiu.

I el millor de tot: no és una quota mensual. Es tracta d'un únic pagament de 30 euros que et donarà accés a tot el contingut futbolístic fins al 31 d'agost.

Aquesta oferta, que forma part del paquet Futbol Total de Movistar, inclou tots els partits de la Primera i Segona Divisió de futbol. A més de la Champions League, un dels campionats més esperats i seguits del futbol mundial. Per als amants de l'esport rei, aquesta és una oportunitat única.

Què inclou l'oferta de Movistar?

L'oferta de Movistar és bastant clara: per 30 euros de pagament únic, tindràs accés a tots els partits fins al 31 d'agost. Aquest accés estarà disponible a través del paquet Futbol Total de Movistar, que sol ser un dels més complets pel que fa a contingut esportiu.

L'interessant d'aquesta oferta és que, a diferència d'altres promocions que obliguen els usuaris a pagar quotes mensuals, Movistar et permet fer un pagament únic. Això significa que per només 30 euros, tindràs accés a tot el futbol de primer nivell sense haver de preocupar-te per pagar cada mes. És una oportunitat ideal per a aquells que desitgen gaudir del millor futbol sense comprometre's a un pagament recurrent.

És important saber que aquesta promoció està disponible exclusivament per als clients de miMovistar que ja tinguin una tarifa que inclogui internet, fibra i televisió. És a dir, si ja ets client de Movistar i comptes amb algun d'aquests serveis, podràs beneficiar-te d'aquesta increïble oferta. Només hauràs de contractar-la, i des d'aquest moment, podràs gaudir de tots els partits fins al final d'agost.

Tanmateix, no tot és per sempre. Un cop acabi la promoció, el preu del paquet Futbol Total tornarà a pujar a 49 euros mensuals. El que el converteix en una opció molt atractiva si tens pensat gaudir de futbol només fins al final de l'estiu.

L'estalvi que no pots deixar passar

L'estalvi que suposa aquesta oferta és considerable. Si comparem els 30 euros de pagament únic amb els 49 euros mensuals que costarà el paquet un cop finalitzi la promoció, està clar que Movistar ha llançat un bombazo. A més, encara queden més de quatre mesos per aprofitar aquesta campanya.

Si ets un fanàtic del futbol i vols gaudir de la millor televisió sense trencar la butxaca, aquesta oferta de Movistar és tot un xollo. Aprofita la promoció abans que acabi i gaudeix del millor futbol a la comoditat de casa teva.