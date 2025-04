Santoral d'avui, diumenge 20 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda la resurrecció de Jesucrist al tercer dia després d'haver estat crucificat.

Què significa el Diumenge de Pasqua, la festivitat més important del diumenge, 20 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra aquest dia el Diumenge de Pasqua, dia en què finalitza la Setmana Santa i que commemora l'aparició de Jesús davant els seus deixebles.

Després de la Pasqua s'inicia un període conegut com Temps Pasqual, que dura cinquanta dies, i que finalitza el Diumenge de Pentecosta. Segons les Sagrades Escriptures, a través de la Pasqua, Déu dona als cristians l'esperança, gràcies a la resurrecció.

Durant el Diumenge de Resurrecció, ocorre a més l'encesa del Ciri Pasqual, que representa la llum de Crist ressuscitat i que romandrà encès fins al dia de l'Ascensió, quan Jesús puja al Cel.

Després de la crucifixió, Josep d'Arimatea, home just i savi, reclamà davant Ponç Pilat el cos de Jesús per ser sepultat. Procedí a embalsamar el cos, embolicar-lo en un gran mantell i traslladar-lo fins a una cova, on el segellà amb una gran pedra.

A la matinada del dia següent, les dones s'acostaren a la cova per ungir el cos amb perfum i olis. Segons els llibres de Sant Mateo, Sant Marc i Sant Joan, un jove amb vestidures blanques els anuncià que Jesucrist havia ressuscitat.

Durant el camí a Galilea, Jesús de Natzaret es va aparèixer a diversos dels seus deixebles. Entre ells, a María Magdalena, a qui desvelà on podrien trobar-lo els seus apòstols. Jesús finalment es reuní amb ells, els donà l'Esperit Sant, el poder de perdonar els pecats, i, després d'això, ascendí als cels.

Aquest dia s'organitzen diverses litúrgies i processons religioses a tot el país, en record d'aquests esdeveniments, narrats als evangelis bíblics.

Santa Inés de Montepulciano

Santa Inés de Montepulciano va ser una religiosa d'origen italià que visqué al segle XIII. Vestí l'hàbit per primera vegada als 9 anys, i als 15 fou elegida superiora de les monges de Procene. Més tard fundà un monestir sotmès a la disciplina de sant Domènec, on donà mostres d'una profunda humilitat.

Beata Clara Bosatta

La beata Clara Bosatta va ser una religiosa italiana que visqué al segle XIX. Es dedicà de ple a tothom, especialment als més necessitats. Era de caràcter tímid, però al mateix temps fort i fervent en els seus actes.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 20 d'abril

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: