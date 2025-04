L'últim de Vodafone pot ser definitiu: la competència, per terra

Vodafone ha fet un pas decisiu en el món de les telecomunicacions, i ho ha fet a través de la seva marca Lowi. En un missatge clar a la competència, l'empresa britànica ha llançat una oferta que, segons ells, és difícil de superar.

Lowi anunciava la incorporació d'Amazon Prime Video al seu catàleg de continguts. Es converteix així en l'única opció low cost que ofereix una proposta tan completa de televisió. I és que integra plataformes tan populars com Netflix, Disney+ i ara Amazon Prime Video.

Aquest moviment no només posiciona Lowi com un referent en el mercat, sinó que també posa a prova altres companyies que operen en el mateix sector. Sobretot en oferir una combinació de serveis que sembla difícil d'igualar, especialment als preus en què es troba.

Les ofertes que té Vodafone per als clients de Lowi

Vodafone destaca que ara els usuaris de Lowi podran accedir a una tarifa de Fibra Fit 300 Mb amb una línia mòbil de 35 GB. A més de gaudir de Disney+ i Amazon Prime Video per només 29 euros al mes.

Una altra de les seves propostes permet contractar Fibra Fit 300 Mb, amb dues línies mòbils de 30 GB, Netflix, Disney+ i Amazon Prime Video. Tot per 40 euros mensuals.

Aquesta jugada representa un canvi important per a Lowi, que acaba de complir deu anys en el mercat. En aquest temps, la companyia ha aconseguit superar el milió de clients, convertint-se en un dels operadors més rellevants de baix cost a Espanya. El que va començar com un operador dedicat exclusivament a la telefonia ha evolucionat, afegint nous serveis com la fibra òptica i televisió.

Al llarg de la seva existència, Lowi ha sabut adaptar-se a les necessitats dels consumidors, oferint preus competitius i productes de qualitat.

Vodafone intenta captar clients a través d'aquest operador

Amb aquesta nova oferta, Lowi es posiciona com la low cost amb la millor oferta de televisió. Supera altres rivals en el mercat que encara no compten amb tantes plataformes en el seu catàleg. La integració d'Amazon Prime Video completa la proposta, oferint als usuaris una àmplia varietat de contingut d'alta qualitat per un preu imbatible.

A més, l'opció de gaudir de les tres plataformes de streaming més populars per menys de 30 euros al mes, la fa irresistible. La jugada de Vodafone, a través de Lowi, posa la competència davant d'un desafiament important.