Els clients de Vodafone exploten: s'havien fet il·lusions i ara no tindran res

Les promocions de les companyies de telecomunicacions juguen un paper fonamental per atreure nous usuaris. Vodafone, un dels gegants del sector, va llançar una oferta que, a primera vista, sembla irresistible. Per 47 euros, els nous clients poden gaudir de fibra d'1 Gb, dues línies mòbils i Vodafone TV amb accés a plataformes com Max, Prime Video, Disney+ i Netflix.

Sens dubte, una oferta difícil de rebutjar. Però el que semblava ser una gran notícia per a molts, ha generat una onada de queixes entre els usuaris més fidels.

Els actuals clients de Vodafone se senten menyspreats. Estan pagant més per paquets que sovint no inclouen les plataformes de streaming que venen amb la promoció.

Un dels clients més afectats per aquesta situació ha expressat la seva frustració a les xarxes socials, deixant clar el seu malestar. Aquest usuari va indicar que porta 20 anys sent client de Vodafone. Va relatar la seva experiència comparant la seva tarifa actual amb l'oferta promocional.

Segons les seves paraules, paga almenys 68,11 euros al mes. Una quantitat significativament més gran que els 47 euros que els nous usuaris paguen per un millor servei. El més sorprenent és que la seva tarifa no inclou ni Netflix, ni Disney+, que sí que estan inclosos en la promoció per a nous clients.

Li plouen les queixes a Vodafone

El descontentament d'aquest usuari no acaba aquí. A més de la diferència de preu i serveis, també denuncia altres aspectes que considera injustos. Segons ell, en signar el contracte, se li va imposar una permanència sense avís previ de la data exacta.

A això s'hi sumen els augments de preu per l'IPC que es van aplicar tan sols 15 dies després d'haver signat el seu contracte. Les queixes per aquest menyspreu als clients més longeus es repeteixen constantment a les xarxes socials. Tot i ser clients fidels durant anys, se senten tractats de manera desigual, sense rebre els mateixos beneficis que els nous usuaris.

La sensació que Vodafone els ha donat l'esquena és palpable. Molts consideren que l'empresa està afavorint els nous clients a expenses dels que ja confien en ells des de fa tant de temps.

La promoció de Vodafone no és justa amb els seus clients

La pregunta que molts es fan és si les ofertes i promocions de Vodafone estan pensades realment per premiar els usuaris fidels. O si, per contra, la companyia ha decidit centrar-se únicament en captar nous clients a qualsevol preu.

La diferència de preu i serveis entre les tarifes per a usuaris nous i antics és cada cop més evident. Les empreses de telecomunicacions tenen la capacitat d'oferir promocions atractives per a nous clients. Però és necessari que trobin un equilibri per no generar malestar entre aquells que han estat amb ells durant anys.

Vodafone hauria de replantejar-se la seva estratègia i, al mateix temps, considerar com fer sentir als seus clients més antics que la seva fidelitat és valorada.