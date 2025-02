Bones notícies de Vodafone: els clients es queden sense paraules i estan ansiosos

Els aficionats al futbol han de saber que tenen moltes alternatives per gaudir del seu esport preferit. Molts es decanten per Movistar i Orange, que són les companyies que compten amb els drets de la major part de competicions. Però Vodafone acaba de fer un important anunci que et permetrà accedir a una oferta molt competitiva de futbol.

Al contrari del que molts es pensaven, la companyia britànica també permet veure una gran quantitat de partits de futbol. Tant de la Primera Divisió espanyola com d'altres lligues importants, com la Premier League, la Serie A italiana o la Bundesliga. Això és possible gràcies a l'acord que manté amb DAZN, un líder en la transmissió d'esports en streaming.

Futbol a Vodafone: més opcions sense canviar d'operador

És important aclarir que Vodafone va renunciar al futbol residencial fa ja uns quants anys. Tanmateix, la companyia ha mostrat un cert interès en els últims temps, sobretot després de l'entrada de Zegona.

Això és possible gràcies al seu acord amb DAZN. Li permet oferir 5 partits de Primera per jornada, a més de la Segona Divisió i altres campionats internacionals.

Des d'aquest acord, els usuaris de Vodafone poden gaudir de l'emoció del futbol sense necessitat de contractar paquets exclusius d'altres operadors. Tot el que necessites és una tarifa que inclogui fibra, mòbil i/o televisió, i afegir el pla DAZN Futbol corresponent. D'aquesta manera, podràs seguir el teu equip preferit i no perdre't cap dels partits més emocionants de les lligues més populars.

Una oferta econòmica i sense permanència

Vodafone ha creat una oferta especialment pensada per als fans del futbol que busquen qualitat, però també un preu assequible. L'opció més econòmica passaria per contractar un paquet de fibra, mòbil i televisió. Tot això per 35 euros.

Inclouria fibra de 600 Mb, línia fixa amb trucades il·limitades a fixos i mòbils i línia mòbil amb 25 GB i trucades il·limitades. A això se li sumaria també els més de 70 canals de Vodafone TV.

Per gaudir del futbol seria tan senzill com incorporar-li el pla DAZN Futbol, que té un cost de 19,99 euros al mes. Aquest pla et dona accés a:5 partits per jornada de la Primera Divisió espanyola, la Premier League, la Serie A italiana i la Bundesliga

Si ho sumem tot, el preu final seria de només 54,99 euros al mes. A més, és important destacar que no hi ha permanència amb DAZN, cosa que et permet gaudir del futbol sense lligams a llarg termini.