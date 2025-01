Els clients d'Orange no aguanten més i envien un ultimàtum: 'Em donaré de baixa ja'

En els últims dies, les queixes dels usuaris d'Orange han pres protagonisme a les xarxes socials. Diversos clients de l'operadora han expressat la seva frustració amb el servei. Especialment pel que fa a la dificultat de contactar amb l'atenció al client per telèfon i l'incompliment de les condicions contractades.

Un d'aquests usuaris, que a més acaba de donar-se d'alta amb la companyia, ha llançat un clar ultimàtum a l'operador. Ho fa a través de la xarxa social X, on va publicar un missatge molt directe. En certa mesura ve a resumir les queixes més comunes que hi ha entre els usuaris d'Orange.

"M'acabo de fer client vostre, però estic veient que és impossible parlar amb vosaltres per telèfon", explica en el seu missatge. Adverteix que "si no puc contactar amb vosaltres d'aquesta manera, em donaré de baixa ja". A més, en el mateix tuit, assenyala que les promeses de la companyia no s'estan complint en la seva totalitat.

Critica que "de les promeses que em vau fer només compliu la meitat". Aquest tipus de missatges de descontentament és quelcom que es repeteix amb freqüència entre els clients. Cada cop se senten més frustrats pel mal servei d'atenció al client i les diferències entre el que se'ls promet i el que realment reben.

Les queixes més comunes contra Orange

Les queixes sobre Orange no són quelcom nou. Al llarg dels últims anys, molts usuaris han denunciat problemes similars.

És cert que existeixen dificultats per contactar amb l'operadora per telèfon. Ja sigui per manca de resposta o per llargues esperes.

Però en ocasions també s'aprecia un incompliment de les condicions pactades en el contracte. Aquest tipus de situacions ha generat un sentiment de malestar generalitzat.

Quant a l'atenció al client, els usuaris afirmen que les opcions digitals, com els xats en línia, no sempre resulten suficients. En ocasions l'única via efectiva per resoldre problemes urgents és a través d'una trucada telefònica. Tanmateix, molts se senten impotents quan no poden comunicar-se amb un representant de l'empresa per aquest mitjà.

Què està fent Orange per resoldre les queixes?

Davant aquest tipus de crítiques, l'operadora ha intentat millorar el seu servei d'atenció al client. És cert que ha anat implementant diverses eines digitals i reforçant la seva presència a les xarxes socials. No obstant això, els clients segueixen expressant que aquests esforços no són suficients.

De fet, molts consideren que les solucions ofertes no són acordes amb el nivell de qualitat que esperaven en contractar els seus serveis. A més, hi ha qui assegura que Orange no compleix amb els compromisos adquirits durant la signatura del contracte. Ja sigui en relació amb els preus, els beneficis addicionals o la qualitat del servei contractat.

L'ultimàtum llançat per aquest usuari reflecteix un malestar creixent entre els clients de la companyia. Si l'operadora no pren mesures immediates per resoldre aquests problemes, és probable que més usuaris es donin de baixa. Quelcom que podria afectar seriosament la seva reputació i la seva base de clients.