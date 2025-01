Orange convenç els seus clients perquè facin això: que no et sorprengui

En els últims mesos, Orange ha estat treballant en una estratègia per convèncer els seus clients de prepagament a fer el salt al contracte. La companyia vol que els seus usuaris gaudeixin dels avantatges de les tarifes postpagament, que ofereixen beneficis tant econòmics com de serveis.

Si ets un d'aquests clients que encara té una línia de prepagament amb l'operador taronja, és possible que aviat rebis una proposta per fer el canvi. Si no vols que et sorprengui és important que estiguis al corrent d'una sèrie de detalls.

Com funciona el canvi de prepagament a contracte a Orange

Realitzar el canvi d'una línia de prepagament a contracte amb Orange és un procés molt senzill. Només necessites complir amb un parell de condicions i el canvi es durà a terme ràpidament, sense complicacions.

Un dels principals requisits és disposar d'una antiguitat d'almenys tres mesos com a client de prepagament. També et demanaran tenir saldo suficient per fer el canvi. Aquest saldo serà descomptat de la teva primera factura, de manera que no hauràs de preocupar-te de quedar-te sense aquests diners.

Orange t'ofereix diverses opcions perquè puguis fer el canvi de prepagament a contracte de la manera més còmoda per a tu. Pots optar per les següents opcions:

Trucar al 1470, que és el número d'atenció al client d'Orange. Des d'allà, et guiaran en tot el procés.

A la botiga en línia d'Orange, on podràs gestionar el canvi directament des del web de la companyia.

Als punts de venda físics més propers al teu domicili. Allà podràs rebre assessorament personal i realitzar el canvi de manera directa.

És important que portis certs documents amb tu quan vagis a fer el canvi. Entre ells NIF, per acreditar la teva identitat, i un rebut bancari o llibreta d'estalvi on es carregaran les factures mensuals de la teva nova tarifa.

Per què canviar de prepagament a contracte?

Un dels motius pels quals Orange està animant els seus clients de prepagament a fer el pas al contracte és que aquesta opció resulta més atractiva. Tant des del punt de vista econòmic com pel que fa als serveis disponibles.

Les tarifes de contracte ofereixen una sèrie d'avantatges. Com un major volum de dades, millors preus en serveis addicionals i accés a ofertes exclusives que no estan disponibles per als usuaris de prepagament. A més, en estar en contracte, podràs gaudir de més flexibilitat, ja que la teva línia estarà més adaptada a les teves necessitats.

Un altre avantatge important és que Orange ofereix diferents tarifes de contracte. De manera que podràs triar la que millor s'ajusti al teu consum i estil de vida. Si ets dels que consumeixen moltes dades o truquen amb freqüència a altres països, aquesta opció pot ser més convenient.