Una farmacèutica de Barcelona revela la pregunta que més li han fet: ‘Puc…’

Espanya és coneguda pel seu estil de vida, el qual està ple de tradicions que giren al voltant del menjar, el bon vi i les reunions amb amics i familiars. Ja sigui prenent un vermut al matí o un cafè a mitja tarda, aquests petits moments són gairebé sagrats. No obstant això, no tot és compatible amb aquest ritme de vida, especialment quan entren en joc la salut i els medicaments.

Les farmàcies a Espanya són un lloc de confiança per resoldre dubtes sobre tractaments, però hi ha una pregunta que sempre es repeteix. I si ho penses, probablement tu mateix l'hagis fet alguna vegada.

El dubte més repetit a la farmàcia

Emma Camarasa, una farmacèutica de Barcelona amb milers de seguidors a TikTok gràcies als seus vídeos divulgatius, ha compartit quina és la consulta que escolta dia rere dia. “Puc beure alcohol si estic amb aquesta medicació?”. Aquest interrogant, que sembla tan simple, reflecteix una realitat molt pròpia de la nostra cultura, on l'alcohol, en forma de vi o cervesa, és present en moltes ocasions.

Ella assegura que aquest dubte és tan comú que qualsevol farmacèutic a Espanya l'ha contestat incomptables vegades. A través del seu compte, @emmaceutica, explica de manera clara i dinàmica per què és important entendre com l'alcohol pot interactuar amb els medicaments.

Álvaro Fernández, un altre farmacèutic conegut a TikTok com @farmaceuticofernandez, també ha parlat sobre aquest curiós dubte. Amb experiència a Itàlia, Anglaterra i Espanya, comparteix que mentre en els dos primers els pacients agraïen les indicacions sobre els seus medicaments, a Espanya la resposta habitual era una altra. “Aquí, en lloc d'un simple «gràcies», el primer que em pregunten és: EI puc prendre amb alcohol?»”.

Les claus darrere d'aquesta pregunta

La relació entre medicaments i alcohol no és tan senzilla com podria semblar, segons l'Emma, combinar ambdós pot tenir conseqüències inesperades. Per exemple, quan es consumeixen fàrmacs per a l'ansietat, al·lèrgies o antihistamínics, l'alcohol pot potenciar els seus efectes sedants, provocant somnolència extrema i marejos. En el cas dels analgèsics com l'ibuprofèn, augmenta la irritació a l'estómac, la qual cosa podria derivar en molèsties més greus.

Amb els antibiòtics, el problema rau en el fet que l'alcohol no només redueix la seva eficàcia, sinó que intensifica efectes secundaris com les nàusees. En el cas del paracetamol, la interacció amb l'alcohol pot convertir-se en quelcom perillós, ja que ambdós competeixen per ser metabolitzats al fetge, augmentant així el risc de patir toxicitat.

L'Emma conclou que, encara que la resposta al dubte de si es pot prendre alcohol sol ser negativa, el més important és sempre informar-se bé. Consultar un professional i prioritzar la salut és fonamental per una bona recuperació.