Los clientes de Orange no aguantan más y mandan un ultimátum: 'Me daré de baja ya'

En los últimos días, las quejas de los usuarios de Orange han tomado protagonismo en las redes sociales. Varios clientes de la operadora han expresado su frustración con el servicio. Especialmente en lo que respecta a la dificultad de contactar con la atención al cliente por teléfono y el incumplimiento de las condiciones contratadas.

Uno de estos usuarios, que además acaba de darse de alta con la compañía, ha lanzado un claro ultimátum a operador. Lo hace a través de la red social X, donde publicó un mensaje muy directo. En cierta medida viene a resumir las quejas más comunes que hay entre los usuarios de Orange.

"Me acabo de hacer cliente vuestro, pero estoy viendo que es imposible hablar con vosotros por teléfono", cuenta en su mensaje. Advierte que "si no puedo contactar con vosotros de esta manera, me daré de baja ya". Además, en el mismo tuit, señala que las promesas de la compañía no se están cumpliendo en su totalidad.

Critica que "de las promesas que me hicisteis solo cumplís la mitad". Este tipo de mensajes de descontento es algo que se repite con frecuencia entre los clientes. Cada vez se sienten más frustrados por el mal servicio de atención al cliente y las diferencias entre lo que se les promete y lo que realmente reciben.

Las quejas más comunes contra Orange

Las quejas sobre Orange no son algo nuevo. A lo largo de los últimos años, muchos usuarios han denunciado problemas similares.

Es cierto que existen dificultades para contactar con la operadora por teléfono. Ya sea por falta de respuesta o por largas esperas.

Pero en ocasiones también se aprecia un incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Este tipo de situaciones ha generado un sentimiento de malestar generalizado.

En cuanto a la atención al cliente, los usuarios afirman que las opciones digitales, como los chats en línea, no siempre resultan suficientes. En ocasiones la única vía efectiva para resolver problemas urgentes es a través de una llamada telefónica. Sin embargo, muchos se sienten impotentes cuando no pueden comunicarse con un representante de la empresa por este medio.

¿Qué está haciendo Orange para resolver las quejas?

Ante este tipo de críticas, la operadora ha intentado mejorar su servicio de atención al cliente. Es cierto que ha ido implementando diversas herramientas digitales y reforzando su presencia en redes sociales. No obstante, los clientes siguen expresando que estos esfuerzos no son suficientes.

De hecho, muchos consideran que las soluciones ofrecidas no son acordes con el nivel de calidad que esperaban al contratar sus servicios. Además, hay quienes aseguran que Orange no cumple con los compromisos adquiridos durante la firma del contrato. Ya sea en relación con los precios, los beneficios adicionales o la calidad del servicio contratado.

El ultimátum lanzado por este usuario refleja un malestar creciente entre los clientes de la compañía. Si la operadora no toma medidas inmediatas para resolver estos problemas, es probable que más usuarios se den de baja. Algo que podría afectar seriamente su reputación y su base de clientes.