Preu de la llum avui, dijous 9 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 9 de gener de 2025, és de 87,40 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dimecres, parlem d'una petita baixada, d'11,52 euros. I tot perquè, en la jornada del 8 de gener, la tarifa mitjana de la llum era de 98,92 euros per MW/h.

El cert és que les dades proporcionades com cada dia per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) són molt interessants. En la seva franja més cara, la llum superarà per poc els 141 euros per MW/h. Parlem d'una tarifa alta, per sobre del preu més alt del dimecres: 135,01 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dijous 9 de gener de 2025, hora a hora

Si ens fixem en les hores més barates d'aquest dijous, podem parlar de fins a dos trams amb tarifes econòmiques. El millor de tots es donarà de matinada, per la qual cosa molts consumidors no el podran aprofitar. Afortunadament, a la tarda també trobarem alguna tarifa una mica més econòmica.

Així, de 03:00 a 04:00 el MW/h costarà 25,61 euros. De totes maneres, el preu més barat del dia el trobem de 04:00 a 05:00, quan el MW/h costarà 13,01 euros. De dia, el millor és centrar el teu consum de llum de 13:00 a 14:00 (79,9 euros per MW/h) i de 14:00 a 15:00 (79,05 euros per MWh).

02:00 - 03:00: 40,52 € /MWh

03:00 - 04:00: 25,61 € /MWh

04:00 - 05:00: 13,01 € /MWh

05:00 - 06:00: 30,29 € /MWh

I quan serà més cara la llum el dijous?

Quant a les hores més cares del dia, després d'una matinada força econòmica els preus començaran a pujar. De 08:00 a 09:00 el megawatt hora (MW/h) costarà 100,99 euros, encara que no s'aturarà aquí. De 09:00 a 10:00 el preu del MW/h serà de 102,44 euros.

18:00 - 19:00: 135,73 € /MWh

19:00 - 20:00: 135,01 € /MWh

20:00 - 21:00: 141,27 € /MWh

21:00 - 22:00: 135,01 € /MWh

A la nit, de 18:00 a 19:00 la tarifa serà de 135,73 euros per MW/h. De 19:00 a 20:00, però també de 21:00 a 22:00, el MW/h costarà 135,01 euros. Això sí, el preu més alt del dia el trobem de 20:00 a 21:00, quan el MW/h tindrà un cost de 141,27 euros.