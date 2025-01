Els clients d'Orange estan encantats amb aquesta novetat: Movistar, en fora de joc

Si ets client d'Orange i t'agraden les promocions que et donen més pel teu diner, estàs de sort. La companyia de telecomunicacions compta amb una campanya molt atractiva que ha causat sensació entre els seus usuaris. Es tracta d'una oferta exclusiva per a aquells que recarreguin la quota de la seva tarifa de prepago.

Recarregar la teva tarifa de prepago amb Orange té molts avantatges. En fer-ho, podràs accedir a premis que realment et sorprendran. Per exemple, un dels beneficis més destacats és que pots rebre 50 GB extra de dades.

Aquest extra és ideal per a aquells que sempre estan navegant per Internet, ja sigui per xarxes socials, veure vídeos o navegar per pàgines web. Tenir aquests 50 GB addicionals et permetrà gaudir del teu mòbil sense preocupacions de quedar-te sense dades.

Però això no és tot. Orange ha preparat altres premis que faran que aquesta promoció es converteixi en una de les més desitjades. Entre els premis que podràs obtenir es troben 25 euros de descompte en estades d'hotel o en bitllets de Renfe.

Per als amants del cinema també hi ha una oferta de 2x1 en entrades. També trobes una cistella valorada en 40 milions d'euros i 100 euros per gastar a Amazon. Per tant, disposaràs de diverses possibilitats amb aquesta campanya.

La promoció d'Orange està tenint un gran èxit entre els seus clients, i la bona notícia és que encara estàs a temps d'aprofitar-la. Però atenció, el temps corre i aquesta oferta finalitzarà el 6 de gener. El que significa que només et queden unes hores per gaudir d'aquests premis.

Així que no perdis ni un segon i recarrega la teva tarifa de prepago per ser part d'aquesta increïble promoció.

Com participar en la promoció d'Orange?

Participar en aquesta promoció és molt senzill. Només has de recarregar la teva tarifa de prepago amb l'import de la quota corresponent. A continuació, accedeix a l'àrea de clients d'Orange o entra a l'app Mi Orange.

Un cop dins, podràs triar el premi que més t'interessi i gaudir dels avantatges que t'ofereix la promoció. És un procés ràpid i fàcil que et permetrà obtenir molts beneficis només recarregant la teva tarifa.

No deixis passar aquesta oportunitat única de gaudir de grans premis només per recarregar la teva tarifa de prepago amb Orange. Amb descomptes en viatges, entrades de cinema, i premis com els 50 GB extra de dades, és l'ocasió perfecta per treure-li el màxim profit al teu mòbil.