Angelina Torres, la dona més anciana d'Espanya: té 111 anys i confessa el seu secret

Angelina Torres Vallbona, que el pròxim 18 de març complirà 112 anys, ostenta el títol de dona més longeva d'Espanya. La seva edat la posiciona com la 74a persona més anciana del món, segons el portal LongeviQuest. Després de la mort de María Branyas, que va viure 117 anys, va assumir el relleu com la catalana i espanyola de més edat.

Nascuda el 1913 a Bellvís, Lleida, Angelina Torres es va traslladar a Barcelona durant la seva infància després de la mort del seu pare. La seva mare va portar la família a la capital per buscar feina. Amb només 15 anys, Angelina Torres va començar a treballar com a aprenenta de modista.

I ja amb els anys, va exercir com a corbatera en una sastreria del Portal de l'Àngel de la ciutat comtal. Tot i no haver estudiat mai, sap llegir i escriure, i assegura que la feina dura sempre ha definit la seva vida. Ara bé, el seu secret és clar: saber gaudir de la vida.

Angelina Torres i la seva vida de treball, amor i família

Durant la Guerra Civil, Angelina Torres va conèixer el que es va convertir en el seu marit, Josep Martí. Junts van tenir una filla, que actualment té 80 anys. Angelina Torres va quedar vídua als 61 anys, però va continuar endavant amb el suport de la seva família.

Ara viu amb la seva filla, la seva neta i el seu besnet, gaudint de la seva companyia malgrat les limitacions físiques. La seva salut és excepcional per a la seva edat. Mai no ha patit malalties greus, ni colesterol ni hipertensió, tot i que admet que la pèrdua de mobilitat li preocupa.

Amb tot, en moments de dificultat té clar quin és el seu millor refugi i salvació: recordar les petites alegries per mantenir els ànims. L'anciana també destaca per la seva filosofia de vida solidària. El passat octubre, va rebre la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui va elogiar la seva actitud altruista.

Una anciana amb un esperit molt jove

Lluny de d'estar aïllada i sola, amb gairebé 112 anys, Angelina Torres no només celebra la longevitat, sinó també el seu impacte en els altres. “M'agrada que la gent s'interessi per mi”, afirma, reconeixent que aquesta atenció li dona ànims.

En el seu últim aniversari, la Creu Roja la va visitar per homenatjar la seva vida i recordar-li que les petites alegries són prou motiu per seguir endavant. Sens dubte, un exemple a seguir i una sort per a la seva família tenir-la encara a prop. Amb aquesta energia, 111 anys poden semblar pocs.