Avís urgent de Movistar, Orange i Vodafone: ho confirmen, estan disposats a tot

Movistar, Orange i Vodafone han llançat un missatge clar al Govern espanyol. Les tres grans operadores de telecomunicacions del país s'han unit per plantar cara a unes taxes que consideren injustes. Aquesta aliança històrica té un objectiu clar: aconseguir que l'Executiu redueixi els alts impostos que han de pagar per utilitzar les freqüències radioelèctriques.

Cada any, aquestes companyies abonen una quantitat milionària per poder utilitzar l'espectre radioelèctric a Espanya. Aquest 2025, el pagament ja s'ha fet efectiu fa només uns dies, i la xifra ha sorprès a tothom. Segons fonts properes al diari Expansión, les tres operadores haurien pagat en conjunt prop de 430 milions d'euros en taxes.

El total abonat per totes les companyies de telecomunicacions al país ronda els 540 milions. Per la qual cosa deixa clar que aquestes tres grans assumeixen la major part del cost.

Una càrrega difícil de mantenir per a Movistar, Vodafone i Orange

Movistar, Orange i Vodafone asseguren que aquesta càrrega econòmica és insostenible, sobretot tenint en compte la situació actual del mercat. En els últims anys, els beneficis i ingressos d'aquestes operadores han baixat. No obstant això, les taxes que han de pagar per les freqüències no han parat de pujar.

Des de les companyies s'argumenta que aquest sistema no és just. Segons els seus portaveus, la quantitat a pagar no està alineada amb la realitat del sector. Mentre que la competència s'intensifica i els marges es redueixen, els impostos continuen sent molt alts.

Per això, les tres empreses han decidit prendre una decisió ferma: recórrer l'abonament efectuat el 2025.

No és habitual veure Movistar, Orange i Vodafone treballant juntes. No obstant això, aquesta vegada comparteixen un interès comú. Consideren que continuar pagant aquestes taxes pot posar en risc les seves inversions i la seva capacitat per continuar oferint serveis de qualitat.

A més, alerten que si no s'ajusten els impostos a la situació actual, podrien veure's obligades a prendre mesures. Com per exemple frenar desplegaments de noves xarxes o millores tecnològiques. Això afectaria directament els consumidors i el desenvolupament digital del país.

I ara què passarà?

Per ara, les tres operadores ja han presentat els recursos corresponents per impugnar el pagament. Estan disposades a arribar fins al final per tal d'aconseguir una rebaixa justa.

La pilota ara està al terrat del Govern. Haurà de decidir si escolta les peticions de Movistar, Orange i Vodafone, o si manté el sistema actual de taxes.

El que està clar és que les tres grans operadores no pensen rendir-se fàcilment. Continuaran pressionant fins a aconseguir un canvi que consideren necessari no només per a elles, sinó per a tot el sector.