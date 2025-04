Ningú esperava aquest canvi radical de Movistar: eufòria total entre els clients

En els últims dies, Movistar ha deixat sorpresos a molts dels seus clients. I és que està donant certs senyals que conviden a pensar que podria recuperar alguns canals d'AMC Networks. No cal oblidar que havia prescindit d'ells al gener d'aquest any.

Per a molts usuaris, aquesta eliminació de canals havia estat un cop. No entenien per què l'operadora decidia suprimir continguts populars de la televisió. No obstant això, el que semblava ser una situació definitiva està prenent un gir inesperat.

Encara que no hi ha res confirmat encara, la recent aparició d'un d'aquests canals ha causat expectació entre els abonats de Movistar Plus+. En aquest sentit, Canal Cocina, un dels canals d'AMC Networks que havia estat retirat, ha tornat a aparèixer en el deco virtual de Movistar Plus+. Això sí, només en mode de proves.

Això ha generat una onada de rumors sobre si aquest podria ser l'inici de la recuperació d'altres canals que també van ser eliminats. És el cas de Canal Hollywood, Canal Historia, DeCasa o EnFamilia.

Movistar va rebre moltes crítiques en el seu dia

L'especulació sobre aquest retorn ha obert un ventall de possibilitats. De confirmar-se serien una gran alegria per als clients de Movistar.

L'eliminació d'aquests canals havia generat moltes crítiques. Especialment perquè aquests continguts formaven part de les opcions d'entreteniment que molts abonats valoraven.

Els canals d'AMC Networks oferien una gran varietat de programació, des de pel·lícules i sèries fins a documentals i programes de cuina. D'aquí que la seva desaparició deixés un buit en l'oferta de televisió de Movistar.

El fet que Canal Cocina hagi tornat a aparèixer, encara que de manera provisional, ha estat vist com un senyal positiu. I és que l'operador estaria escoltant les demandes dels seus usuaris. El retorn d'alguns d'aquests canals podria ser una estratègia per millorar la relació amb la seva base d'usuaris.

A més, aquesta possible recuperació dels canals d'AMC Networks és una excel·lent notícia per als abonats de Movistar Plus+. I és que els tornaria una oferta més completa d'entreteniment.

Tot està en l'aire

És important assenyalar que, per ara, l'aparició de Canal Cocina en mode de proves no garanteix que altres canals també tornin a Movistar. No obstant això, aquest senyal deixa oberta l'esperança que l'operadora finalment recapaciti. I recuperi una part de l'oferta de continguts que els seus clients tant valoraven.

Està clar que Movistar ha sorprès els seus usuaris amb un gest que, si es confirma, marcarà un abans i un després en la seva relació amb els clients. En un mercat competitiu com el de la televisió de pagament, saber escoltar els usuaris és fonamental. De complir-se l'especulació i Movistar recuperar més canals d'AMC Networks, els abonats veurien aquest canvi com una victòria.