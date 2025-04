Santoral d'avui, dijous 17 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra el moment central de la Setmana Santa i de l'any litúrgic. En concret, és quan s'inicia el Tridu Pasqual. És el Dijous Sant quan els cristians celebren: la institució de l'Eucaristia en el Sopar del Senyor, el rentament de peus i l'oració a l'hort de Getsemaní.

Què significa el Dijous Sant, la festivitat més important del dijous, 17 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial el Dijous Sant. Segons narren els Evangelis, Jesús en el Sopar del Senyor es va reunir amb els dotze apòstols per acomiadar-se d'ells abans de la seva mort. Una mort que ell ja preveia.

Durant el sopar, el Fill de Déu els va anunciar que un d'ells el trairia, donant a entendre que era Judes Iscariot. Sens dubte, el moment més transcendental del Sopar del Senyor és el que l'Església considera com la institució de l'Eucaristia, un dels set sagraments per als catòlics.

El Dijous Sant, l'Església Catòlica recorda també el gest del rentament de peus. Una manera de festejar aquells que dediquen la seva vida a servir de manera humil i extraordinària als altres complint l'últim manament de Crist.

Acabat el Sopar del Senyor, va tenir lloc una altra de les escenes recordades pels cristians. Jesús va sortir a l'hort de Getsemaní per pregar, demanant als seus apòstols que l'acompanyessin en l'oració. No obstant això, tots van caure adormits.

Una oració agònica de Jesucrist que arriba a dir: "Pare, si vols, aparta de mi aquest calze. Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva".

Després es produeix la detenció de Jesús per part d'un grup guiat per Judes Iscariot, que l'havia entregat per trenta monedes de plata.

El Dijous Sant recorda i celebra, a través dels diferents actes i oficis religiosos, tots aquests fets i altres ocorreguts el dia anterior a la mort de Jesús.

Sant Anicet

Sant Anicet va ser un papa oriental que va governar l'Església a mitjans del segle II. Es va veure obligat a combatre el gnosticisme. Va treballar per reduir els orientals a la celebració de la Pasqua segons els usos romans.

Beata Maríana de Jesús

La beata Maríana de Jesús va ser una religiosa nascuda a Madrid al segle XVI. Després de superar l'oposició del seu pare, va rebre l'hàbit de l'Orde de Nostra Senyora de la Mercè. Va dedicar tota la seva vida a l'oració, la penitència i a ajudar els pobres i els afligits.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 17 d'abril

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: