Vodafone li pinta la cara a Movistar: trepitja l'accelerador i els clients al·lucinen

Vodafone ha llançat una estratègia innovadora que li està permetent guanyar terreny davant del seu principal competidor, Movistar. La companyia britànica ha estat comercialitzant les llums d'emergència V16 Help Flash IoT. És un producte que no només està guanyant popularitat ràpidament, sinó que també promet ser un factor clau per recuperar clients.

L'operador porta diversos mesos oferint la llum d'emergència V16 Help Flash IoT. Es tracta d'un dispositiu fabricat per Netum que està destinat a substituir els tradicionals triangles d'emergència.

Amb un disseny senzill i funcional, aquestes llums compten amb connectivitat IoT (Internet de les Coses) a través d'una SIM que utilitza la xarxa de Vodafone. A dia d'avui, la companyia ha venut més de 250.000 unitats d'aquest producte, la qual cosa demostra la seva gran acollida al mercat.

Vodafone confirma que són obligatòries

A partir de l'1 de gener de 2026, les llums d'emergència V16 seran obligatòries en tots els vehicles que circulin per les carreteres d'Espanya. Aquest canvi en la normativa implica que els tradicionals triangles d'emergència hauran de ser reemplaçats. A canvi s'apostarà per llums d'emergència, com les V16 Help Flash IoT.

A més de la seva funcionalitat, aquestes llums ofereixen un avantatge important. Tenen major visibilitat que els triangles, la qual cosa millora la seguretat dels conductors en situacions d'emergència.

Un dels grans avantatges que ofereixen és la seva connectivitat. Gràcies a la SIM integrada, aquestes llums estan sempre connectades a la xarxa d'Internet de les Coses de Vodafone, la qual cosa permet una geolocalització precisa.

En el cas d'un incident, el senyal emès per la llum d'emergència es rep a la plataforma DGT 3.0. Des d'allà s'envia un avís als navegadors, les aplicacions de mobilitat i els ordinadors de bord dels vehicles que es trobin a la zona d'influència. Aquest sistema millora notablement la resposta davant d'incidents a la carretera.

A més, amb les llums V16, el conductor no haurà de baixar del cotxe i caminar per la calçada per col·locar els triangles. Això implica un important estalvi de temps i, el més important, una major seguretat. El conductor roman dins del vehicle i, per tant, està protegit dels riscos de circulació.

Una estratègia intel·ligent de Vodafone

Vodafone està guanyant popularitat amb aquest producte pels seus beneficis de seguretat. Però també està utilitzant aquesta innovació per captar clients de Movistar i altres operadores.

Les llums V16 Help Flash IoT estan disponibles per a usuaris de qualsevol operador. Però l'oferta de Vodafone té un avantatge competitiu en estar connectada directament a la seva xarxa d'Internet de les Coses. Això facilita l'experiència d'ús i potencia la connectivitat dels dispositius.

Aquest moviment de Vodafone pot interpretar-se com una invitació perquè els usuaris de Movistar i altres operadors es passin a la seva xarxa. L'oferta de l'operador britànic amb la llum d'emergència V16 podria atreure molts conductors que busquin la comoditat d'un producte únic i amb una connexió sempre activa.