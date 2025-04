Sorpresa a Orange i Movistar: confirmen que aquests clients tenen els dies comptats

Una notícia important ha arribat als usuaris d'ADSL a Espanya. Orange i Movistar han confirmat que diversos dels seus clients estan a punt d'enfrontar-se a un canvi important. Al llarg dels pròxims mesos, milers d'usuaris hauran de migrar a altres tecnologies, ja que la connexió ADSL està arribant a la seva fi.

A finals de 2024, Espanya encara comptava amb aproximadament 89.000 usuaris que continuaven utilitzant la connexió ADSL. Encara que molts pensaven que l'ADSL seguiria funcionant durant molt més temps, la realitat és que l'expansió de la fibra òptica ha pres la davantera. Aquest tipus de connexió ofereix una major velocitat i fiabilitat, la qual cosa ha portat les operadores a centrar-s'hi.

Per aquest motiu, Orange i Movistar han decidit fer un pas ferm per eliminar l'ADSL dels seus serveis en un futur proper. Aquesta decisió no és sorprenent, ja que la fibra òptica està guanyant terreny ràpidament a tot el país.

Orange i Movistar ofereixen alternatives als afectats

Molts podrien pensar que Movistar és l'operadora amb més usuaris d'ADSL, però la realitat és diferent. Segons les últimes dades, dels 151.000 usuaris que encara utilitzaven ADSL al setembre de l'any passat, menys de 60.000 estaven amb Movistar.

D'altra banda, una gran part d'aquests usuaris pertany a Orange. L'operadora francesa és responsable de la connexió ADSL d'una gran part dels usuaris que encara fan ús d'aquesta tecnologia.

És important destacar que Vodafone, una altra de les grans operadores a Espanya, té una participació mínima en el mercat de l'ADSL. L'empresa ja va tancar moltes de les seves centrals de coure, cosa que els ha permès centrar-se en altres tecnologies més avançades, com la fibra.

La transició d'ADSL a fibra òptica és una mesura lògica, tenint en compte que la fibra és molt més ràpida i eficient. Això permetrà als usuaris gaudir d'una experiència de navegació més ràpida i estable. A més, la fibra ofereix majors possibilitats de creixement i expansió, quelcom fonamental en un món cada vegada més digital.

Per als usuaris d'Orange i Movistar, aquest canvi serà gradual. Les operadores han anunciat que al llarg dels pròxims mesos, aniran comunicant als seus clients la necessitat de realitzar el canvi a fibra. Encara que aquest procés no serà immediat, s'espera que la migració sigui completa abans de 2025.

Què fer si ets usuari d'ADSL?

Si ets un dels 89.000 usuaris que encara utilitzen ADSL, és recomanable que comencis a informar-te sobre les opcions disponibles per canviar-te a fibra. Encara que no tots els usuaris d'ADSL seran migrats immediatament, la recomanació de les operadores és clara: realitzar el canvi com més aviat millor.

Tant Movistar com Orange estan oferint plans i promocions per facilitar aquesta transició a fibra. Molts usuaris podran aprofitar aquestes ofertes per millorar la qualitat de la seva connexió. A més, les operadores asseguren que el procés de migració serà el més senzill possible.