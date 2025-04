Confirmat per Movistar: trepitgen l'accelerador i posen contra les cordes Orange

Movistar ha fet un pas important per reforçar la seva posició en el mercat de la televisió a Espanya. En la seva estratègia per diferenciar-se i competir directament amb altres grans operadors com Orange, la companyia ha anunciat dues novetats dins de Movistar Plus+. Amb aquests canvis, la intenció és clara: millorar l'oferta de continguts sense cost addicional per als seus clients i atreure nous usuaris.

La primera gran novetat és la incorporació d'un nou canal gratuït per a tots els usuaris de Movistar Plus+. Es tracta de UCL TV, un canal llatinoamericà que ja es troba emetent en el dial 143. El millor és que està inclòs en el paquet bàsic, per la qual cosa els abonats no necessiten contractar cap extra per gaudir-lo.

Està enfocat a mostrar la diversitat cultural, social i artística d'Amèrica Llatina. Està present en més de 60 milions de llars entre Europa i Amèrica. La seva programació és variada i generalista, incloent informatius, programes socials, documentals, continguts musicals i espais de divulgació.

És, sens dubte, una proposta interessant per a aquells que busquen alguna cosa diferent en la seva oferta de televisió.

Una altra novetat de Movistar

La segona novetat anunciada per Movistar també va en la línia de millorar la qualitat d'imatge i servei. Canal Sur Andalucía, el canal autonòmic andalús de difusió nacional, passa a emetre en qualitat HD en el dial 151. Aquest canvi es fa de forma automàtica, sense que l'usuari hagi de realitzar cap ajust.

Amb aquesta millora, Movistar suma un altre canal autonòmic en alta definició, que s'uneix a Telemadrid Internacional, que ja estava disponible en aquesta qualitat. Amb aquestes dues incorporacions, demostra el seu compromís amb la innovació i la millora contínua de la seva plataforma de televisió. Mentrestant, competidors com Orange es veuen obligats a reaccionar si no volen perdre terreny en un mercat cada vegada més competitiu.

El moviment de Movistar busca reforçar la seva oferta audiovisual sense pujar preus, una cosa que els clients valoren cada vegada més. En un entorn on la varietat i la qualitat del contingut són claus, donar accés a més canals gratuïts i millorar la qualitat suposa un valor afegit.

Batalla per captar clients a Movistar i Orange

A més, aquestes novetats arriben en un moment on la lluita pel lideratge en el sector televisió s'intensifica. Tant Movistar com Orange estan apostant fort pels continguts exclusius i els serveis avançats.

Però amb aquests últims passos, tot indica que l'operador de Telefónica ha decidit prémer l'accelerador i posar contra les cordes a Orange. Aconsegueix reforçar la seva imatge de marca i el seu compromís amb els usuaris.