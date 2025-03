Aquesta és l'espectacular recepta de Setmana Santa que prepara Jordi Cruz: facilíssima

La Setmana Santa és un temps ple de tradicions que van més enllà del religiós. Entre elles, la gastronomia ocupa un lloc important, amb plats que es preparen especialment durant aquesta època de l'any. Des de dolços fins a salats, la cuina es converteix en una celebració, i els bunyols, reinventats per xefs com Jordi Cruz, no poden faltar.

Encara que els bunyols són tradicionals de la Quaresma i la Setmana Santa, han sorgit diverses versions. Els bunyols dolços amb xocolata són una de les més delicioses. Amb uns senzills passos, podràs preparar aquesta delícia a casa i gaudir d'unes postres espectaculars.

Ingredients necessaris per als bunyols de Jordi Cruz

Per començar, has d'assegurar-te de tenir els ingredients correctes, que es divideixen en dos grups: la massa i el farciment. Per a la massa, necessitaràs 300 grams de farina, 120 grams de sucre, uns 5 ous, 70 ml d'aigua, 12 grams de mel i 3 grams de bicarbonat. Aquests ingredients formen la base perfecta per a una massa suau i lleugera, segons el xef Jordi Cruz.

El farciment, per descomptat, és el que li donarà el toc especial als bunyols. Necessitaràs 250 g de xocolata 70% cacau, 25 g de mantega, 1 dl de nata, unes 3 culleradetes de Brandi, oli de gira-sol per fregir i sucre impalpable per decorar. Aquests ingredients et permetran fer un farciment de xocolata cremós que és el cor d'aquests deliciosos bunyols.

Com fer els bunyols casolans pas a pas

El primer és preparar la massa, en un bol gran, barreja els ingredients secs: la farina, el sucre i el bicarbonat. Després, afegeix els ous, l'aigua i la mel, batent fins que la barreja sigui homogènia i sense grumolls. La textura ha de ser suau i uniforme.

Mentrestant, en un recipient a part, fon la xocolata al bany maria, afegeix la mantega i barreja els 100 ml de nata amb unes tres culleradetes de Brandi. Un cop que la xocolata estigui completament fosa, munta 200 ml de nata en un altre bol i afegeix 100 grams de la barreja de xocolata fosa a la nata muntada. La resta de la xocolata ha de reposar en un motlle a la nevera durant un parell d'hores perquè s'endureixi.

Després del repòs, forma boletes de xocolata, clava un escuradents en cadascuna per submergir-les fàcilment en la massa. Ara, és el moment de fregir, submergeix les boletes en la massa i fregeix-les en oli calent fins que estiguin daurades i cruixents. Un cop llestes, treu els escuradents i espolsa sucre impalpable per sobre.

Aquests bunyols de xocolata són una excel·lent manera de gaudir d'un dolç clàssic amb un toc modern. Si segueixes aquests passos, aconseguiràs unes postres delicioses que encantaran a tothom. La recepta és fàcil de seguir i et permetrà preparar unes postres típiques de la Setmana Santa amb el toc especial que només un xef com Jordi Cruz sap donar.