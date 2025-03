Santoral d'avui, diumenge 16 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment un ermità i sacerdot cristià sirià.

Qui va ser Sant Abraham Kidunaia, la festivitat més important del diumenge, 16 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest diumenge a Sant Abraham Kidunaia, que va néixer a Edesa, Turquia, al segle V. Els seus pares tenien bona posició econòmica, eren propietaris de terres i moltes cases.

Sent Abraham jove li van triar esposa tot i que ell volia ser cèlibe per Crist. L'últim dia de la celebració, Abraham es va amagar al desert, on després el van trobar absort en oració. Ni els pares ni l'esposa van poder fer res perquè tornés a casa.

El sant va portar una vida d'austeritat i penitència. Quan els seus pares van morir no va voler sortir per l'enterrament ni per ocupar-se dels seus béns. Va argumentar que no necessitava res, només la seva estora i un gerro per beure.

El bisbe d'Edesa li va demanar ajuda amb l'evangelització. Tot i que Sant Abraham no volia finalment va accedir. Ordenat prevere, va intentar predicar en públic, però ningú li feia cas.

Aleshores va edificar una església i, un cop construïda, va començar a pregar i va sortir d'allí destruint tots els altars i ídols que trobava. Els vilatans el van pegar i el van fer fora de la ciutat. A la nit Abraham va tornar i, l'endemà el van trobar resant a l'església.

Va repetir el mateix, i de nou el van apallissar, deixant-lo per mort. Es va recuperar i novament va anar a predicar i a destrossar ídols. Així durant tres anys, fins que finalment va aconseguir el seu objectiu,

Abraham va batejar molts, a qui va instruir després en la fe. Quan van tenir el seu propi prevere, va deixar els seus deixebles i va tornar a la seva solitud fins que va morir als 70 anys.

Abraham és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'pare del poble'. Actualment, a Espanya, uns 14.208 homes celebren aquest dia el seu sant gràcies a Sant Abraham Kidunaia.

San Julià d'Anazarbo

San Julià d'Anazarbo va ser un màrtir d'origen sicilià que va viure al segle IV. Va ser conegut per la seva valentia en ser martiritzat amb serps i llançat al mar.

San Joan de Brébeuf

San Joan de Brébeuf va ser prevere jesuïta d'origen francès que va viure al segle XVII. Va viatjar per Nova França el 1625 i va realitzar el seu ministeri religiós a França entre 1629 i 1633. Posteriorment, va treballar sobretot amb els hurons, de fet va ser el primer apòstol d'aquesta tribu.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 16 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: