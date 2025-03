Gir de 180 graus a Movistar: fan el pas definitiu i ningú comptava amb això

Movistar ha sorprès recentment els seus usuaris amb un canvi significatiu en la seva oferta de routers. Després d'un llarg període amb el seu popular router HGU, la companyia ha pres la decisió de fer un gir de 180 graus. Aquest pas suposa una aposta per la tecnologia més avançada i d'última generació per als seus clients de fibra òptica

Fa poc, l'operador va deixar enrere el conegut router HGU i va començar a desplegar el Smart WiFi 6 per a totes les seves tarifes de fibra òptica. Aquest canvi es va fer per millorar la connectivitat dels seus clients, especialment en llars amb diversos dispositius connectats a la xarxa al mateix temps. Amb el Smart WiFi 6, els usuaris experimenten una major velocitat, millor cobertura i un rendiment més estable.

No obstant això, la veritable sorpresa encara està per arribar. Encara que la companyia havia deixat clar que apostaria per aquesta nova tecnologia, el futur de la connectivitat es troba en la següent generació. En concret en el WiFi 7, i és aquí on es produeix el canvi radical que molts no esperaven.

Movistar fa un gran salt de qualitat

Després de tres anys d'haver llançat el Smart WiFi 6, Movistar ja està treballant en el seu següent gran avanç: un router compatible amb WiFi 7. Aquesta nova tecnologia permetrà connexions molt més ràpides i estables. A més està pensada sobretot per a aquells clients que optin pels plans més complets de fibra òptica.

Si bé no es té una data exacta de llançament, el nou router de Movistar amb WiFi 7 veurà la llum al llarg de 2025. És un pas que demostra que la companyia està compromesa amb la innovació i amb oferir la millor experiència als seus usuaris.

El canvi no és casual. L'operador s'ha vist obligat a fer aquest pas després que Orange porti mesos instal·lant el router Livebox 7 als seus clients de fibra. Aquest dispositiu és compatible amb WiFi 7 i ha estat ben rebut pels usuaris, sempre que aquests es comprometin a ampliar la seva permanència.

Està clar que Movistar no pot quedar-se enrere en aquest aspecte, per la qual cosa la seva resposta ha estat ràpida. Aposta clarament per la introducció d'un nou router amb WiFi 7 que, sens dubte, marcarà la diferència.

El que se sap sobre el nou router de Movistar

Movistar encara no ha revelat tots els detalls sobre el nou router. No obstant això, com recull Adsl Zone és probable que la companyia estigui treballant de la mà amb Askey. És una de les principals empreses fabricants de routers.

S'espera que el nou model compti amb quatre ports LAN, dels quals almenys un oferirà una velocitat de 10 Gigabit Ethernet (GE). A més, el router comptarà amb quatre antenes, la qual cosa garantirà una excel·lent cobertura i una connexió més ràpida i estable per als usuaris.

Amb el nou router WiFi 7, Movistar no només respondrà a les demandes dels usuaris més exigents. També farà un pas decisiu per mantenir-se al capdavant de la tecnologia de connectivitat.