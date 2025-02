La pizza de Jordi Cruz amb què triomfaràs en els teus sopars: fàcil i ràpida de fer

Si et consideres un amant de la bona pizza i busques sorprendre en el teu pròxim sopar, la recepta de Jordi Cruz és la perfecta. Amb productes naturals i frescos, aquesta recepta no només és una opció deliciosa. També és perfecta per a un caprici saludable i equilibrat.

La proposta de Jordi Cruz és una pizza mediterrània, la qual, és perfecta per als dies de caprici. A més, és una forma excel·lent d'involucrar tota la família a la cuina, especialment quan es tracta de fer la massa casolana. Un pas clau perquè la pizza surti perfecta.

La recepta, que barreja el millor dels sabors mediterranis, comença amb una massa simple però saborosa. En ella, destaquen ingredients de qualitat com la farina de força i l'oli d'oliva Arbequina. El truc de Jordi Cruz per a una textura ideal en la massa és que fermenti a temperatura ambient, perquè es torni suau i airejada.

Els ingredients de la pizza perfecta

Amb uns pocs passos i sense complicacions, aquesta base es converteix en l'estructura perfecta per als deliciosos ingredients que l'acompanyaran.

Ingredients per a la massa:

250 grams de farina de força

150 ml d'aigua

8 grams de sal

5 grams de llevat premsat

10-15 ml d'oli Arbequina

Amb aquesta massa llesta, el següent pas és preparar la salsa de tomàquet, un altre dels secrets perquè aquesta pizza tingui un sabor únic. Jordi Cruz recomana utilitzar tomàquet triturat filtrat, que aporta una textura suau i natural. Ideal per equilibrar els sabors intensos dels altres ingredients.

Per donar-li aquest toc especial, la salsa inclou ceba, all, i herbes aromàtiques com orenga, llorer i alfàbrega. Totes elles aporten frescor i profunditat de sabor. No oblidis afegir sal i pebre al gust per realçar tots els ingredients.

Ingredients per a la salsa de tomàquet:

1 kg de tomàquet triturat filtrat

2 cebes

2 dents d'all

Orenga, llorer i alfàbrega

Sal i pebre

El colofó final per a la pizza de Jordi Cruz

Finalment, és el torn dels ingredients que realment eleven aquesta pizza mediterrània a un altre nivell: bacon fumat, sobrassada ibèrica, formatge parmesà i formatge blau. Tot això combina perfectament amb olives verdes i negres per aportar un toc salat i saborós. Les fulles d'alfàbrega i ruca, aporten un contrast fresc i aromàtic.

Amb aquesta recepta, Jordi Cruz ens demostra que és possible fer una pizza casolana que no només és deliciosa. Si no també nutritiva i equilibrada. A més, el seu procés senzill i ràpid la converteix en l'opció ideal per a qualsevol ocasió.