La recepta de Jordi Cruz que és ideal per fer aquest hivern: molt fàcil

Jordi Cruz sap bé com conquerir els seus fans. I és que més enllà d'aparèixer en els programes de cuina més famosos de la televisió, el xef català regala receptes. I ho fa a través del seu perfil de YouTube, des d'on en aquesta ocasió ha elaborat una crema de carxofes.

El cuiner ha demostrat que menjar bo i de temporada és ben senzill. No sempre és necessari fer un plat d'estrella Michelin, sinó que amb ben poc, pot sortir alguna cosa deliciosa. I això ha aconseguit Jordi Cruz amb un dels aliments de l'hivern més estimats.

Per elaborar aquesta crema de carxofes, es necessiten pocs ingredients: carxofes, aigua, sal i pebre. Seguidament, es requerirà un robot de cuina potent per poder triturar-ho tot i que quedi ben fi. Per fer-ho encara més apetible, el xef recomana colar la preparació i així evitar trobar-se els típics fils de la carxofa.

Jordi Cruz dona alguns consells perquè no s'oxidin les carxofes

En un mateix vídeo, Jordi Cruz aprofita per ensenyar diverses elaboracions de carxofa. En un principi, la idea era cuinar només un plat bàsic. Cal pelar bé les carxofes, treure'n totes les fulles exteriors i deixar el cor amb el tronc.

A continuació, Jordi Cruz recomana bullir-les amb aigua durant uns 25 minuts. Un cop ja estan tendres, només cal passar-les pel robot, colar i servir al plat. Això sí, abans caldrà salpebrar-les i afegir-hi un bon raig d'oli d'oliva verge extra.

Només amb això, Jordi Cruz assegura que podem tenir una crema de carxofes de deu "per a tota la setmana". Ara bé, el xef va més enllà i ensenya altres mètodes per cuinar-les. Un d'ells és envasar-les i cuinar-les al buit, d'aquesta manera no s'oxiden i guarden més tot el seu sabor.

Un cuiner amb recursos

Finalment, Jordi Cruz ensenya en el vídeo una altra manera d'aprofitar al màxim l'època de carxofes. En aquesta ocasió, daura a la paella un bon llom de lluç. Paral·lelament, posa a la base del plat una mica de la crema de carxofes d'abans amb unes quantes elaborades al buit.

Per sobre, col·loca els lloms de lluç i acaba el plat. Sens dubte, tres exemples de recepta que delectarà els més fans d'aquesta verdura. Jordi Cruz sap bé com seduir el seu públic i, en aquesta ocasió, ha començat pel paladar.