Aquest és el secret de Carme Ruscalleda per fer la millor salsa de calçots

Els calçots són un dels grans tresors de la gastronomia catalana. Durant els mesos d'hivern, els calçots comencen a arribar a les verduleries, marcant l'inici de la temporada i una oportunitat perfecta per gaudir d'aquest menjar. Encara que la seva forma més popular és a la brasa, la xef Carme Ruscalleda ens revela com gaudir d'aquesta ceba tendra fora de la graella, sense renunciar al seu sabor.

Un dels elements essencials per acompanyar els calçots és la seva salsa, però no parlem de qualsevol salsa. La xef catalana Carme Ruscalleda té el seu propi truc, una salsa única i deliciosa que s'allunya del clàssic romesco.

Els ingredients essencials per a una salsa única

La salsa especial de Carme Ruscalleda per als calçots és una barreja d'ingredients senzills però potents. A diferència del romesco, aquesta recepta no porta nyora ni pa, cosa que li dona un toc més lleuger i fresc. Els ingredients són els següents:

1 kg de tomàquets madurs

2 caps d'all

50 grams d'ametlles torrades

50 grams d'avellanes torrades

1 raig de vinagre

100 ml d'oli d'oliva

Sal

Pebre

Ruscalleda recomana experimentar amb la quantitat de vinagre o fins i tot afegir una mica d'ou dur, si es desitja. Cada persona té el seu propi truc per donar-li el seu toc personal a la salsa, i això és el que la converteix en una cosa tan especial. Aquesta versió no només és deliciosa, sinó també versàtil, ideal per acompanyar els calçots o fins i tot per sucar tota mena d'aliments.

Passos senzills per aconseguir la salsa perfecta

En primer lloc, cal rostir els tomàquets i els alls, cobreix una safata amb paper sulfuritzat i posa'ls al forn durant uns 15 a 20 minuts a 200 °C. Si tens una barbacoa, pots rostir-los directament sobre les brases, embolicats en paper d'alumini, cosa que aportarà un sabor més fumat. Aquest procés és conegut com "escalivar", un mètode molt típic de la cuina catalana.

Un cop els tomàquets i alls estiguin llestos, retira la pell dels tomàquets i extreu la polpa dels alls. Després, posa aquests ingredients a la batedora juntament amb les ametlles, les avellanes, l'oli d'oliva, sal, pebre i un raig de vinagre. Tritura-ho tot junt fins a aconseguir una salsa suau i homogènia, i ja està, ara tens una salsa perfecta per als teus calçots, plena de sabor i amb un toc únic.

La recepta de Ruscalleda és ideal per a aquells que volen gaudir dels calçots durant tota la temporada, sense haver de recórrer a la graella. A més, la seva salsa és un perfecte acompanyant per a qualsevol mena de plat, aportant frescor i sabor en cada mos.