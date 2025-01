Els 4 trucs de Carme Ruscalleda per preparar uns calçots deliciosos

En ple hivern, els calçots es converteixen en protagonistes d'una de les celebracions més esperades: les calçotades. Aquesta tradició, originària de Valls, reuneix amics i familiars al voltant de les brases per gaudir d'aquestes tendres cebes. La reconeguda xef Carme Ruscalleda ha compartit els seus secrets per preparar calçots de manera perfecta, tant a l'aire lliure com en una cuina convencional.

Segons Carme Ruscalleda, la manera tradicional de cuinar calçots continua sent insuperable. Sobre una graella col·locada directament al foc viu, els calçots es rosteixen fins que la seva capa exterior es carbonitza completament. Aquest procés garanteix un interior sucós i tendre que es revela en pelar les fulles negres.

"Uns dits tacats de cendra són el símbol d'una autèntica calçotada", assegura la cuinera. Per gaudir plenament, se submergeixen en la clàssica romesco que aporta un toc inigualable. Encara que res iguala l'encant de les brases, Carme Ruscalleda explica que és possible gaudir dels calçots a casa de diverses maneres.

Carme Ruscalleda desvela els seus secrets

Entre les recomanacions de la cuinera catalana destaquen:

Al forn: Un mètode que simula la textura dels calçots a la brasa, encara que sense el característic cremat exterior.

Arrebossats: Passats per ou i pa ratllat, es fregeixen fins a obtenir una textura cruixent.

Farcits: Després de rostir-los al forn, es farceixen amb ingredients com formatge, oferint un gir creatiu.

Croquetes: Ruscalleda suggereix caramel·litzar la part blanca dels calçots i barrejar-la amb beixamel per crear unes croquetes delicioses.

Això sí, els amants dels calçots saben bé que no hi ha festí sense la salsa. Així que preparar-la també és tot un ritual. En aquest sentit, Carme Ruscalleda aposta per una versió lleugera i saborosa.

"Sense nyora ni pa, només tomàquet i all rostits, ametlles, avellanes, vinagre, sal, pebre i oli d'oliva", explica. Aquesta recepta ressalta la frescor i naturalitat del plat, i això permet que cada cuiner ajusti els sabors al seu gust. "El truc és provar i experimentar fins a trobar la fórmula ideal", assenyala.

El calçot com un ingredient més a la cuina

A més del seu paper a les calçotades, els calçots són una excel·lent opció per a plats ràpids. "Són més tendres i dolços que la ceba convencional, perfectes per a sofregits, truites o guisats de patates", destaca Carme Ruscalleda. Amb aquestes idees, la xef convida tothom a explorar la versatilitat dels calçots i a celebrar aquesta joia de la gastronomia catalana.

Potser al principi sembli una mica estrany veure gent al voltant d'una taula celebrant la sort de menjar unes cebes rostides. Però no cal més que provar-ne un per constatar que es tracta d'un menjar exquisit. I a Catalunya, a més, una excusa més per reunir-se i celebrar.