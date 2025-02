Santoral d'avui, dissabte 22 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 22 de febrer, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el vint-i-vuitè bisbe de Ravenna.

Qui va ser Sant Maximiano de Ravenna, el Sant més important del dissabte, 22 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda a Sant Maximiano de Ravenna que va ser designat bisbe per l'emperador Justinià l'any 545 i consagrat pel papa Vigili.

Va ser un impulsor de la construcció de nombrosos monuments i esglésies. També de la basílica de Sant Vital, joia de l'art bizantí.

El seu episcopat va representar l'edat d'or de l'Església de Ravenna. També va resultar un gran escriptor i autor d'una edició especial de la Bíblia. Sant Maximiano va redactar un Sacramentari sobre el qual suposadament es va basar al poc temps el Leoní.

Sant Maximiano ha estat descrit com un pastor que acollia amb igualtat a tots, incloent-hi estrangers, pobres i consolava els que patien. Va morir a Ravenna el 22 de febrer del 556. Les seves restes van ser sepultades a la basílica de Sant Andreu.

Maximiano és un nom masculí que procedeix del llatí i que significa 'gran'. A Espanya aquest dia uns 717 homes podrien rebre felicitacions d'amics i familiars per haver estat batejats com Sant Maximiano de Ravenna.

Santa Margarida de Cortona

Santa Margarida de Cortona va néixer a Itàlia el 1247. Després de conviure amb un cavaller que va acabar assassinat va marxar després, juntament amb el seu fill, a Cortona i va vestir l'hàbit de la Tercera Ordre Franciscana. Es va dedicar a obres de caritat i va destacar per l'oració i penitència, així com pel seu ardent amor per l'eucaristia i a la passió del Senyor.

Beata Isabel de França

La beata Isabel de França va ser una dona que va viure al segle XIII. Filla de Lluís VIII de França i de la beata Blanca de Castella, i, per tant, germana de Sant Lluís IX. Va renunciar a un matrimoni de reialesa i va fundar un monestir de Germanes Menors, amb les quals va servir a Déu en humilitat i pobresa.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 22 de febrer de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: