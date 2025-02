Avís de Vodafone: si et diuen això per telèfon, penja immediatament o et sortirà car

Les trucades fraudulentes s'estan convertint en una amenaça cada cop més comuna. En les últimes setmanes, s'ha donat a conèixer un nou tipus d'estafa que afecta especialment els clients de Lowi, la segona marca de Vodafone. Si ets client d'aquesta operadora, és fonamental que estiguis alerta davant les falses trucades que podrien posar en risc la teva informació personal i financera.

Els delinqüents estan utilitzant tècniques cada cop més sofisticades per enganyar els usuaris. En aquest cas, han començat a realitzar trucades fraudulentes que semblen procedir de Vodafone. En aquestes comunicacions, els estafadors informen els usuaris d'una suposada pujada de 14 euros en la factura mensual del seu telèfon mòbil.

A més, aquesta pujada s'aplicarà de forma imminent. L'objectiu d'aquestes trucades no és altre que obtenir informació personal i confidencial dels usuaris. Ja siguin números de targeta, dades bancàries i altres claus que els delinqüents poden usar per al seu propi benefici.

Vodafone confirma l'estafa

Afortunadament, molts usuaris han començat a alertar sobre aquest tipus de fraus. Un d'ells va compartir la seva experiència a les xarxes socials, on va mencionar que va rebre una trucada d'un suposat representant de Lowi, anunciant-li la pujada. No obstant això, en no creure en la veracitat de la trucada, va decidir verificar la informació directament amb l'operadora.

En posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client de Lowi, l'usuari va rebre la confirmació que no existia cap pujada. I en realitat, es tractava d'un intent d'estafa. Els responsables de la firma, a més, van assegurar que no tenen previst realitzar cap tipus de pujada de preus en el futur proper.

Consells per no caure en la trampa

Si reps una trucada que t'informa de canvis en les teves tarifes, com una pujada en la teva factura de 14 euros, és fonamental que no reaccionis de seguida. En lloc de proporcionar qualsevol informació, penja la trucada i segueix aquests passos.

En primer lloc contacta directament amb Lowi. Si ets client pots comunicar-te amb ells a través del número 121 i si no al 1456.

El següent serà verificar la informació al web de Lowi. Allà trobaràs les preguntes freqüents, on confirmen que els preus de les seves tarifes són "per sempre". A més, asseguren que qualsevol canvi en les tarifes serà comunicat exclusivament per correu electrònic, mai per telèfon.

És important que no comparteixis la teva informació bancària, números de targeta o contrasenyes amb ningú que et contacti per telèfon. Especialment si no estàs segur que la trucada sigui legítima. Recorda que els estafadors solen generar una sensació d'urgència perquè prenguis decisions precipitades.

L'estafa que afecta els clients de Lowi no és un cas aïllat. Cada dia, els fraus telefònics són més comuns, i els delinqüents estan cada cop més preparats per manipular els usuaris. Per això, és crucial que els clients de Vodafone i d'altres operadores estiguin informats sobre els riscos d'aquestes estafes.