Vodafone deixa els seus clients amb la mel als llavis: ja s'havien fet il·lusions

Vodafone ha generat grans expectatives entre els seus usuaris amb l'anunci de One Net Recorder. Es tracta d'un innovador sistema que permet gravar les trucades al núvol.

No obstant això, després del llançament esperat, la companyia ha deixat a molts amb la mel als llavis. I és que aquest servei, que inicialment semblava estar a l'abast de tothom, únicament estarà disponible per a empreses i administracions públiques.

Aquest sistema de gravació de trucades forma part de One Net, la plataforma de comunicacions al núvol de Vodafone. Ha estat dissenyada per oferir solucions avançades de connectivitat a negocis i organitzacions. Encara que molts particulars es van il·lusionar amb la possibilitat d'utilitzar One Net Recorder, la realitat és que aquest servei no està destinat al públic general.

Vodafone explica tots els avantatges

One Net Recorder és un sistema que permet gravar les trucades realitzades i rebudes, emmagatzemant-les de manera segura al núvol. El servei està pensat per ajudar empreses i administracions públiques a complir amb normatives de gravació de comunicacions. Però també ofereix flexibilitat i avantatges addicionals per als usuaris autoritzats.

Els usuaris poden configurar el sistema per gravar automàticament totes les trucades o fer-ho sota demanda. Tot segons les necessitats de l'empresa.

Les gravacions s'emmagatzemen de manera segura durant un període de vuit anys, indiquen des de Vodafone. El que garanteix un accés a llarg termini a les gravacions en cas de ser necessàries. A més, poden activar-se o desactivar-se segons les necessitats del moment, el que proporciona un alt grau de control.

Els usuaris poden accedir a les gravacions i gestionar-les des d'un portal web personalitzat, el que facilita el seu ús i organització. Hi haurà facilitats per a la cerca, reproducció i descàrrega de manera senzilla d'aquestes trucades. Això, sens dubte, millora l'eficiència a l'hora de manejar grans volums de trucades gravades.

Cal dir que One Net Recorder compleix amb els estàndards de seguretat més estrictes. Principalment per protegir les gravacions i garantir la privacitat de la informació.

Vodafone ho deixa molt clar

Malgrat el seu enorme potencial, One Net Recorder no està disponible per a tots els usuaris. Vodafone ha decidit reservar aquest sistema per a empreses que comptin amb un mínim de cinc empleats, grans corporacions i administracions públiques. Tampoc està disponible per a call centers, que requereixen sistemes de gravació més específics per a les seves operacions.

Això ha generat certa decepció entre els usuaris particulars que esperaven poder accedir a aquesta eina per a les seves pròpies necessitats. I és que molts van pensar que aquesta tecnologia podria estar a l'abast de qualsevol persona que desitgi gravar les seves trucades. Ja sigui per raons de seguretat o productivitat.

La decisió de Vodafone de limitar l'accés a One Net Recorder a certs grups respon a la naturalesa del servei. I és que està orientat a la gestió de comunicacions dins d'un entorn empresarial o institucional.