Preu de la llum avui, dijous 13 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 13 de febrer de 2025, és de 130,98 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'un nou augment, d'11,12 euros. I tot perquè, en la jornada de 12 de febrer, la tarifa mitjana de llum se situava en els 119,86 euros per MW/h.

En definitiva, una nova mala notícia per als consumidors, que hauran de pagar novament preus força alts. Segons la informació de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més cara el preu del MW/h arribarà als 200 euros. Però és que fins i tot en la franja més barata la tarifa quedarà força a prop dels 100 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dijous 13 de febrer de 2025, hora a hora

Està més que clar que, aquest dijous, els consumidors hauran de planificar molt bé el seu consum de llum. De fet, el millor seria evitar posar en marxa la rentadora o el rentaplats, a menys que sigui estrictament necessari. De totes maneres, hi haurà alguns trams en què els preus baixaran lleugerament.

Així, 12:00 a 13:00 el MW/h tindrà un preu de 90,86 euros, encara que de 13:00 a 14:00 la tarifa baixarà a 83,5 euros. El preu més barat de tot el dijous el trobem de 14:00 a 15:00, quan el MW/h costarà 80 euros. Per últim, de 15:00 a 16:00 el preu del MW/h tornarà a situar-se en els 83,5 euros.

I quan serà més cara la llum el dimecres?

El que no trobarem a faltar aquest dijous són dies amb preus de la llum força alts. Entre les 07:00 i les 08:00 el MW/h costarà 160,05 euros, si bé de 08:00 a 09:00 la tarifa se situarà en els 195,2 euros. De 09:00 a 10:00 el preu serà de 148,5 euros, i a partir d'allà començarà a baixar fins ben entrada la tarda.

Entre les 18:00 i les 19:00 el MW/h passarà a costar 186,96 euros, encara que en les següents franges s'encarirà molt més. De 19:00 a 20:00 el MW/h costarà 196,52 euros, si bé el pic del dia el trobem en el següent tram. Serà de 20:00 a 21:00 quan el MW/h es pagui més car, amb un preu de 200 euros.