Xavier García Albiol avisa a Pedro Sánchez després d'un sinistre en un habitatge ocupat

Xavier García Albiol va guanyar les últimes eleccions municipals per golejada amb la promesa de restablir l'ordre a Badalona. La seguretat i la neteja són els dos grans pilars del seu govern. L'alcalde de Badalona s'ha empleat a fons sobretot en la lluita contra l'ocupació.

El primer que va fer després de rebre la vara d'alcalde va ser impulsar una conselleria antiocupació pionera a tota Catalunya. El seu exitós model ha estat copiat en altres ajuntaments de diferent color polític. A Badalona s'han reduït un 14,6% les ocupacions i s'eviten una mitjana de 20 allanaments al mes.

Xavier García Albiol ha acudit en persona aquest cap de setmana passat a un greu incendi en un habitatge ocupat. L'alcalde va fer un directe a les seves xarxes socials per explicar la situació i transmetre el perill que suposa aquest tipus de delinqüència.

La mateixa setmana hi va haver un altre incendi en un edifici ocupat a Lleida que també podria haver acabat en tragèdia. Catalunya lidera des de fa temps les ocupacions a tot l'Estat, fruit d'anys de permissivitat dels partits en el govern. Un veí de Girona ha ajudat a viralitzar el problema aquesta setmana, explicant el seu propi cas en un fil que es va fer viral a Twitter.

Missatge d'Albiol arran de l'incendi

Xavier García Albiol va transmetre l'última hora de l'incendi que va afectar un habitatge ocupat al carrer Tortosa del barri del Congrés, a Badalona. "No ha passat una desgràcia de miracle", va lamentar l'alcalde, "els bombers treballant durant hores i els veïns preocupats". Tot per culpa "d'uns ocupes que els propietaris ja havien denunciat".

Adverteix que el succés no ha tingut cap conseqüència per als ocupes, que "ja deuen estar buscant un altre espai per ocupar". Ha criticat que a Espanya "tenim unes lleis que protegeixen els ocupes en lloc dels veïns". Avisa que un dia "passarà una desgràcia", i responsabilitza directament el Govern de Pedro Sánchez.

Acusa el Govern d'Espanya de "consentir" aquesta situació en lloc de fer "com la resta d'Europa, on han canviat les lleis per perseguir l'ocupació".

Albiol reitera que "a qui s'ha de protegir és als veïns, als propietaris, i a ajuntaments com el de Badalona que persegueix els delinqüents". El que és impresentable, ha dit, és obligar els propietaris a seguir un periple judicial sense poder tocar els ocupes. "O es corregeix, o acabarà malament perquè hi haurà una desgràcia", ha afegit.

"Govern d'Espanya, ets el responsable del que està passant amb l'ocupació", ha tornat a dir en veu alta.