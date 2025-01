Tot el que se sap de les violacions de pakistanesos a nenes al Regne Unit

Les autoritats britàniques van silenciar la violació sistemàtica de 1.500 nenes a mans de pakistanesos durant dècades per evitar un esclat xenòfob de la població. De fet, el cas seguiria sense conèixer-se si no fos per la difusió d'Elon Musk a Twitter. Una vegada més, les xarxes socials per davant dels mitjans de desinformació controlats pel poder.

Els grans mitjans de comunicació continuen ignorant l'escàndol, o passen de puntetes o aprofiten per arremetre contra aquells que han destapat el cas. Consideren que denunciar els abusos de nenes blanques per part de musulmans és donar ales a l'extrema dreta.

La realitat és que l'escàndol ha esquitxat de ple el govern britànic, i especialment el primer ministre Keir Starmer. Aquest va ser fiscal general mentre ocorrien els fets, i va rebutjar obrir una investigació tot i ser coneixedor del que passava. Ara no només es nega a dimitir, sinó que torna a frenar una investigació malgrat les informacions revelades.

Tot el que se sap

Una xarxa d'explotació sexual de menors dirigida majoritàriament per pakistanesos va captar i violar 1.500 nenes durant dècades al Regne Unit. Ara s'ha sabut que la trama incloïa matrimonis forçats, prostitució, i fins i tot assassinats. Alguns esgarrifosos, com el d'una nena de 14 anys, que asseguren que va ser violada, assassinada i servida com a kebab per uns musulmans.

Els integrants d'aquesta xarxa captaven les víctimes a les portes de les escoles, per després prostituir-les i en alguns casos assassinar-les. Després de diverses dècades de desaparicions, el cas va arribar finalment al coneixement de la fiscalia. Però les autoritats, entre elles l'actual premier Keir Starmer, van decidir ocultar-ho per por a l'esclat de brots xenòfobs.

Amb el seu silenci pretenien també ocultar el que ja era un clam als carrers del Regne Unit: el fracàs del model multicultural. Aquests últims anys la societat s'ha rebel·lat contra la islamització del país i les seves conseqüències (assassinats, atemptats, violacions...).

Segons informa el The Mirror, en els últims anys la policia ha emès simples advertències contra 45 musulmans violadors i a 1.585 agressors sexuals. En canvi, van detenir dos pares que van intentar salvar les seves filles de la xarxa d'explotació després de descobrir els abusos.

Contra la 'extrema dreta'

Una diputada laborista va arribar a compartir un missatge en què demanava a les víctimes que mantinguessin la boca tancada "pel bé de la diversitat". Les víctimes s'han queixat de la desprotecció de les autoritats, que van preferir preservar els suposats èxits del model multicultural. Quan ha esclatat l'escàndol, el sistema ha reaccionat apuntant a la "extrema dreta".

Un exemple és el de Tommy Robinson, activista antiislamista que porta mesos a la presó per "desinformar" sobre aquest i altres casos. Elon Musk ha demanat la seva alliberació. L'establishment l'ha acusat de difondre mentides per desestabilitzar la política britànica.

"En nom del políticament correcte, el Govern britànic ha fet tot el possible per ocultar aquests delictes. Al Regne Unit, els delictes greus com la violació requereixen l'aprovació de la Fiscalia perquè la Policia presenti càrrecs. Qui estava al capdavant quan es permetia que les bandes explotessin les nenes sense haver de fer front a la justícia era Keir Starmer (2008-2013)", va publicar Elon Musk.