Un greu incendi revela el perill de l'ocupació a Catalunya

La seguretat s'ha convertit en una de les prioritats del nou govern català. Després de ser nomenada consellera d'Interior, Núria Parlon va anunciar un pla de xoc centrat en diversos aspectes, com les armes blanques i el crim organitzat. També la lluita contra l'ocupació, que és un dels principals motius de l'augment de la inseguretat a Catalunya.

Un succés a final d'any revela la dramàtica situació a la qual s'enfronta la societat catalana amb l'ocupació. Cal recordar que Catalunya lidera de llarg les ocupacions a tot l'Estat. Això és degut principalment a la permissivitat dels governants durant anys.

Un greu incendi la darrera nit de l'any va sobresaltar els veïns del carrer Eugeni d'Ors a Lleida. Es tracta d'un edifici abandonat que estava ocupat per diverses persones. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home acusat de provocar el foc a l'edifici on vivia il·legalment juntament amb altres persones.

L'impressionant incendi va obligar a mobilitzar set dotacions de Bombers, que van aconseguir controlar el foc de matinada. També diverses dotacions de policia es van dirigir fins al lloc dels fets, efectuant almenys una detenció relacionada amb el foc.

L'edifici consta d'una planta baixa i un primer pis, i es trobava mig tapiat encara que servia de refugi per a diverses persones sense sostre. L'ensorrament del sostre va ocasionar que la primera planta cremés amb més força. Malgrat l'espectacularitat del foc, els bombers van estabilitzar la situació amb rapidesa i no hi va haver de lamentar danys personals.

L'ocupació, un problema latent

La policia investiga ara les circumstàncies que envolten aquest succés. El que evidencia en tot cas és que a Catalunya hi ha un problema d'ocupació i que és important fer complir la legalitat en els empadronaments. La falta de control pot portar a aquest tipus de situacions, perilloses fins i tot per als propis inquilins.

A Catalunya durant molts anys s'ha fet la vista grossa amb l'ocupació d'immobles i el tràmit dels empadronaments. L'exigència de més mà dura contra els ocupes, i de més rigor amb el padró, és denunciada per l'esquerra com "extrema dreta".