Xavier García Albiol assenyala el gran problema darrere de l'auge de la delinqüència

Dos homicidis ocorreguts a Badalona en els últims dies han fet saltar les alarmes. Se sumen a altres dos assassinats a Catalunya que eleven a quatre els homicidis ocorreguts en quatre dies. Malgrat les bones intencions del Govern de Salvador Illa per "doblegar la corba delinqüencial", els efectes de moment no s'acaben de notar.

L'alcalde de Badalona, Xaver García Albiol, ha volgut llançar un missatge als veïns i per extensió a tots els catalans. Ho ha fet a través de les seves xarxes socials, que solen ser el seu principal canal de comunicació.

En primer lloc ha matisat que els homicidis de Badalona són "excepcionals" per la forma com han ocorregut. "Les víctimes han aparegut mortes dins d'un pis i un local i revesteixen molta violència. En el primer cas sembla un tema de drogues, en el segon encara s'està investigant", ha explicat.

Més enllà d'aquests dos casos excepcionals, ha apuntat a un greu problema que està darrere de l'augment de la inseguretat a Catalunya. "Les administracions hem de prendre consciència que si no canviem les lleis no ho podrem controlar", ha afirmat.

'La llei dona avantatge als delinqüents'

Albiol ha explicat que si et roben el mòbil pots seguir-lo amb el localitzador fins al lloc on el tenen. Amb això podries anar als Mossos d'Esquadra per anar cap al lloc i recuperar el mòbil. Però "encara així la policia no podria fer res perquè la llei no els permet entrar al pis", ha advertit.

"No pot ser que la policia sàpiga que hi ha un delicte no pugui entrar en un domicili", es queixa l'alcalde de Badalona. Això el porta a dir que la llei "dona avantatge als delinqüents" en lloc de protegir els ciutadans.

Un dels assassinats s'ha produït en un local que era utilitzat com a habitatge. Xavier García Albiol ha dit que a Badalona "estem lluitant contra aquest tipus de locals, però quan en detectem un no podem entrar ni precintar-lo". En aquest cas l'ajuntament ha de "iniciar un procediment administratiu que pot durar fins a sis o set mesos".

El problema de la multireincidència

Albiol ha insistit en el problema de la multireincidència com a factor important de l'auge de la inseguretat. "No pot ser que una persona tingui antecedents i surti al carrer per seguir delinquint. La policia pot estar detenint però en menys de 24 hores tornen a estar al carrer", ha lamentat.

Partits com Junts i el PP han impulsat iniciatives per reformar el codi penal i endurir les penes dels multireincidents. Però alguns partits segueixen oposant-se i acusant a l'extrema dreta de fer alarmisme.