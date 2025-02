Catalunya Ràdio defensa ocultar l'origen dels delinqüents per 'no estigmatitzar'

La successió de diversos homicidis en pocs dies ha tornat a encendre les alarmes sobre la inseguretat a Catalunya. El tema ha estat abordat a Catalunya Ràdio. L'exdiputada Montserrat Nebrera va emetre una opinió cada vegada més acceptada socialment però encara amb moltes reticències en l'establishment mediàtic.

Va assenyalar tres problemàtiques que solen estar darrere dels crims violents: els clans familiars, les bandes juvenils i el tràfic de drogues. Va recordar que en tots aquests casos l'origen sol ser un factor important.

Però el presentador del programa, Ricard Ustrell, la va tallar ràpidament per imposar el cànon de la cadena.

“Hem d'intentar no atribuir-ho a col·lectius determinats, perquè no fem cap favor”, va dir el presentador. Va insistir que “hem de separar” l'auge de la delinqüència de l'origen dels delinqüents. “També podríem dir que són joves, que són coixos o que són no sé què”, va argumentar.

L'exdirector de TV3, Vicent Sanchis, li va rebatre que la joventut o la coixesa no són factors rellevants de la delinqüència. En canvi, l'origen sí que ajuda a entendre algunes modalitats delictives. “Hem d'evitar estigmatitzar certs col·lectius, però tenim l'obligació d'explicar el que està passant”, va dir Sanchis.

Lliçó de periodisme a Ustrell

Ustrell va insistir que l'origen no determina el delicte, però Nebrera i Sanchis el van deixar sense arguments.

“Aquests col·lectius tenen un modus operandi concret i no pot ser ignorat per qui té la responsabilitat de prevenir”, va apuntar l'exdiputada. Un cop gastat aquest cartutx, el presentador va treure l'argument de la situació econòmica.

“Per què destaques l'origen i no per exemple la condició econòmica”, va apuntar Ustrell. “La gent no és més o menys violenta perquè sigui pobra”, va rebatre Nebrera, “però hi ha modus operandi associats a certs col·lectius”. I va matisar que “evidentment dins del col·lectiu hi ha gent que delinqueix i gent que no”.

Els tertulians li van recordar al presentador que la seva obligació és informar, i que no pot ocultar informació per por a estigmatitzar.

Això és especialment greu tenint en compte que Ricard Ustrell dirigeix el programa informatiu dels matins a la ràdio pública. I un dels més escoltats a Catalunya.

Informar sobre l'origen

Aquest tipus d'arguments han quedat tan obsolets que fins i tot gent poc sospitosa de ser de dretes comencen a desmuntar-los. Fa poc una experta va deixar en evidència a Jordi Basté a RAC1. Va afirmar que ocultar l'origen dels delinqüents ja no funciona i acaba generant l'efecte contrari.

"Si ocultem l'origen no contribuïm a no estigmatitzar sinó a no entendre el que està passant", va apuntar Vicent Sanchis. "Els traficants no vénen a Catalunya perquè tinguin gana, sinó perquè saben que poden delinquir", va afegir Montserrat Nebrera.

Dues opinions de sentit comú davant un Ustrell desarmat que va acabar traient la bandera blanca.