Regidor dels Comuns titlla de racistes uns cartells que advertien de l'augment de robatoris

Catalunya s'enfronta des de fa temps a un greu problema d'inseguretat que afecta des de les grans ciutats fins a les petites localitats. Els ajuntaments estan adoptant mesures cada cop més dràstiques per protegir els seus ciutadans, però no és suficient. La llei continua emparant la multireincidència, que és el principal factor de l'increment de la delinqüència.

Davant la sensació d'indefensió, molts veïns decideixen prendre la iniciativa per protegir-se de la inseguretat. Això ha passat a la Bisbal d’Empordà, un municipi de la província de Girona amb 12.000 habitants.

Allà han aparegut uns cartells que prevenen els veïns davant l'augment dels robatoris. El regidor dels Comuns a la localitat, Bilal Bensahid, ha denunciat els cartells als Mossos per un presumpte cas de discriminació. El motiu, el missatge que atribueix els robatoris a “joves marroquins reincidents al voltant dels 18 anys”.

El cartell ha aparegut en diversos carrers on es produeixen robatoris freqüentment. Aconsellen als veïns “deixar-ho tot ben tancat quan sortiu de casa”. Adverteixen que s'han produït robatoris a plena llum del dia, i recomanen fins i tot posar alarmes.

Els veïns, farts de la multireincidència

El regidor dels Comuns ho ha denunciat a la policia i ha demanat als veïns que arrenquin els cartells si els veuen. Ha expressat la seva defensa a favor d'“una ciutat oberta i respectuosa”.

La formació política que representa Bilal Bensahid ha negat sistemàticament que hi hagi un auge de la delinqüència a Catalunya. Apunten a casos aïllats i bulos magnificats per l'extrema dreta i els seus altaveus per criminalitzar certs col·lectius. Les dades policials no només corroboren l'auge de la delinqüència, també l'alta presència d'estrangers entre els multireincidents.

A la Bisbal d'Empordà, al novembre, la policia va detenir en pocs dies set delinqüents amb 90 antecedents per delictes contra el patrimoni. Alcaldes i comerciants de la comarca es van unir per demanar una aplicació més rigorosa de la llei contra aquests multireincidents.

A ciutats com Barcelona, les dades policials mostren fins a un 80% de menors estrangers entre els delinqüents multireincidents. Xifres tan elevades fan pensar en un patró que es repeteix, i que pot ser d'interès de cara a la prevenció tant de la policia com dels propis veïns. Encara que els Comuns ho consideren racista i discriminatori.