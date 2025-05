Veïns del Raval assenyalen Jaume Collboni pel 'fracàs' del Pla Endreça

Jaume Collboni va arribar a l'ajuntament de Barcelona amb la promesa de posar ordre i netejar la ciutat. D'aquí va néixer el Pla Endreça, un pla de xoc contra la inseguretat i l'incivisme al districte de Ciutat Vella. Incloïa multes de fins a 600 euros per llençar escombraries a la via pública, amb la intenció de frenar el "cercle viciós" de la brutícia.

Però les expectatives generades han anat quedant endarrerides davant la realitat diària als carrers de barris com el Raval. Davant la brutícia que s'acumula als carrers, els veïns han esclatat i assenyalen directament l'alcalde socialista.

La Xarxa Veïnal del Raval, una xarxa de veïns del barri, ha expressat la seva preocupació a través d'una sèrie de tuits. Segons la seva opinió, les accions adoptades fins ara no han estat suficients per resoldre el problema subjacent. Assenyalen que, encara que la campanya ha aconseguit resultats a curt termini, aquests no han estat duradors.

Per a ells, la clau no només rau en reforçar la neteja, sinó en crear una estratègia de gestió de residus que sigui més efectiva i sostenible a llarg termini. Un dels punts que més critiquen és la falta d'una política integral que involucri tots els actors del barri.

Les mesures implementades fins ara no han tingut en compte la participació activa dels residents, comerços i altres entitats locals. Això ha estat assenyalat com un dels principals factors perquè el Pla Endreça no hagi aconseguit la transformació esperada.

Proposta dels veïns

Els membres de la Xarxa Veïnal demanen la creació d'una taula de treball amb la participació de les entitats veïnals. En aquesta taula, s'hauria d'avaluar l'impacte de les mesures adoptades i proposar possibles millores. Consideren fonamental que el pla no es quedi només en una prova pilot, sinó que es converteixi en una estratègia a llarg termini.

Un altre aspecte criticat és la possible estigmatització del barri del Raval. Alguns veïns temen que el Pla Endreça reforci la imatge negativa del districte, en associar-lo de manera exclusiva amb la brutícia i incivisme. Segons la Xarxa Veïnal, aquest enfocament podria resultar contraproduent, ja que contribueix a la marginalització del lloc en lloc de promoure la seva millora.

A més, apunten que un dels problemes principals és la falta de polítiques que fomentin un sentiment de pertinença al barri. Quan les persones se senten part de la seva comunitat, tenen més probabilitats de cuidar el seu entorn.

Finalment, la Xarxa Veïnal del Raval ha subratllat que una veritable solució no pot basar-se només en mesures punitives o de neteja. És necessari un enfocament més ampli i col·laboratiu que fomenti la coresponsabilitat de tots els actors implicats.

La seguretat, una altra preocupació

Juntament amb la neteja, la seguretat és l'altra gran preocupació dels veïns del Raval. El barri fa temps que pateix un accelerat procés de degradació. Els narcopisos són una font constant de problemes, amb tràfic de drogues, baralles, agressions i robatoris.

Això ha convertit el Raval en un dels barris més insegurs de tota Espanya. Aquesta mateixa setmana s'han viralitzat les imatges d'un home sembrant el pànic per Ciutat Vella amb un ganivet a la mà. Els veïns demanen també més mesures per frenar la delinqüència associada sobretot a la multireincidència.