Les enquestes no van bé: Carles Puigdemont es vesteix de sindicalista per l'1 de maig

Junts travessa una evident crisi de confiança que el seu president, Carles Puigdemont, vol capejar abastant tot l'espectre ideològic. Des de la dreta més escorada, per competir amb Aliança Catalana, fins a l'esquerra radical, per menjar-se la CUP.

La jornada reivindicativa de l'1 de maig li ha brindat l'oportunitat perfecta per tirar d'oportunisme i posar-se el vestit de sindicalistes. El president de Junts ha publicat un tuit que signaria la mateixa CUP. Però els catalans ja el tenen calat i el seu missatge a X ha tornat a provocar multitud de crítiques i de burles.

El Puigdemont més esquerrà

Puigdemont ha reivindicat "la defensa i la conquesta dels drets laborals", recordant que "ha costat moltes vides humanes al llarg de la història". També s'ha sensibilitzat amb "la vulneració d'aquests drets a tot el món".

Per això ha recordat "els pioners que van donar la vida per defensar els drets fonamentals dels treballadors". Puigdemont s'ha manifestat contra "els abusos, l'explotació i l'esclavatge". Davant els nous reptes, ha apel·lat a "la defensa dels drets assolits".

Ha aprofitat per carregar contra la "ultradreta" i el seu intent de "banalitzar la simbologia de l'u de maig". En un clar intent de tornar-se a erigir com a flagell de l'extrema dreta, el president de Junts s'ha posat aquesta vegada el mono d'obrerista. "Farien bé a recordar", ha dit, "que el dret al descans no sempre ha estat reconegut".

Junts treu els seus perfils més woke

La reivindicació obrerista de l'u de maig ha permès a Junts donar via lliure a la seva corrent més woke. El diputat Agustí Colomines ha demanat “sortir al carrer” per reivindicar “un SMI català i la millora de les pensions”.

Colomines representa la corrent esquerrana dins de Junts, que conviu amb el sector més convergent i dretà. Per això Junts és capaç de defensar un dia la rebaixa fiscal i els interessos dels empresaris. I l'endemà posar-se al costat dels sindicats per demanar millores laborals amb la fraseologia més woke.

Malgrat la gesticulació d'ahir, cal recordar que Junts ha fet un gir a la dreta per distanciar-se del Govern de Salvador Illa. A X reivindica els drets laborals i el salari mínim. Però al Parlament reivindica baixar impostos i liberalitzar l'economia, alhora que intenta guanyar influència a la patronal.

No cola

El de Puigdemont ja no cola. La seva publicació a X s'ha omplert de comentaris demanant-li si s'ha tornat cupaire de la nit al dia. Retreient-li també que reivindiqui els drets laborals liderant un espai alineat històricament amb els empresaris.

Entre els comentaris destaquen uns emoticones de pallasso que ha penjat la candidata d'ERC a Mataró, Silvia Saiz.

També criden l'atenció comentaris com aquest: "De vegades una retirada a temps dignifica. Potser és el moment de deixar de fer el ridícul amb aquests discursos que pretenen ser de gran estadista i no ho són".

Tampoc el missatge d'Agustí Colomines ha resultat molt convincent. Li retreuen el seu model migratori basat en "importar mà d'obra barata que rebenta els sous i els drets dels treballadors". A més de "portar multitud de persones que viuen de les ajudes socials sufragades amb els impostos dels treballadors".