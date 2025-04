VÍDEO | Un home amb un ganivet sembra el pànic al centre de Barcelona

Algun dia ocorrerà una desgràcia. És la frase que se sent des de fa mesos per la inseguretat creixent a Catalunya i la passivitat dels governants. Aquest dimarts no ha ocorregut una desgràcia a Barcelona de miracle.

Ahir a la tarda un home armat amb un ganivet va desfermar el pànic als voltants de la plaça Sant Jaume de Barcelona. Segons els testimonis es tracta d'un home d'origen estranger que va començar a córrer pels carrers amb un ganivet de grans dimensions. Els vianants, entre la sorpresa i la por, van sortir corrent entre crits i xiscles.

L'home va tenir temps d'atacar un vianant i ferir-lo al cap abans de ser detingut per la Guàrdia Urbana. L'escena dantesca va quedar gravada i ha estat difosa massivament a les xarxes socials. "No són percepcions", és un dels comentaris més compartits.

Poc se sap ara dels motius de l'atac, encara que les autoritats van descartar des del primer moment el mòbil terrorista. L'incident va ser registrat com un robatori amb violència, i l'agressor podria tenir les facultats mentals pertorbades. La víctima està ferida al cap, però el seu estat no revesteix gravetat.

L'incident ha ocorregut al barri Gòtic, la zona zero juntament amb el Raval i Sant Antoni de la inseguretat a Barcelona. La policia manté el pla de xoc contra les armes blanques i la multireincidència. Però és evident que la cosa no se solucionarà de la nit al dia.

L'abandonament i la deixadesa de les institucions amb la delinqüència a Barcelona fa que la situació sigui molt difícil de revertir. Els experts en seguretat alerten que moltes zones de la ciutat comtal estan a prop d'un punt de no retorn. Agents que patrullen diàriament pels carrers asseguren que la situació a Barcelona és molt pitjor del que es diu.

Clam a les xarxes socials

"De ser la Dinamarca del Sud al manicomi del Nord d'Àfrica, ja som oficialment la casa gran dels psicòtics racialitzats". És un dels comentaris en una de les publicacions del vídeo a X. Reflecteix la percepció de la gent de com s'ha degradat Barcelona i Catalunya.

La gent torna a indignar-se davant fets com aquest perquè estan segurs que l'home sortirà al carrer al cap d'unes hores. Per això reiteren la necessitat d'expulsar els estrangers delinqüents. També demanen a la policia més contundència, ja que creuen que ha arribat el moment de deixar el bonisme i passar a l'acció.

També es recorden d'aquells partits polítics que diuen que això es resol amb cursets i pedagogia. Fa pocel diputat de Junts, Agustí Colomines, va dir que el radicalisme islamista es curava amb cursos de català.