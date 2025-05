La Federació Anglesa veta les dones trans en el futbol femení

La Federació Anglesa de Futbol (FA) ha anunciat aquest dijous una nova normativa que prohibeix la participació de dones trans en el futbol femení a partir de l'1 de juny. Aquesta mesura es pren en resposta a una sentència de la Cort Suprema del Regne Unit, el passat 16 d'abril. La sentència estableix que la definició legal de "dona" ha de basar-se en el sexe biològic.

En un comunicat oficial, la FA ha explicat que la seva missió és garantir que el futbol sigui accessible per a totes les persones. Però sempre respectant les lleis nacionals i les polítiques internacionals dictades per entitats com la UEFA i la FIFA.

Fins al moment, la federació permetia la participació de dones trans en el futbol femení. Ho feia basant-se en la legislació vigent i en l'assessorament d'experts legals.

No obstant això, la recent resolució judicial del Tribunal Suprem ha obligat la FA a modificar la seva postura. "La nostra posició sempre ha estat que, si hi ha un canvi en la legislació, la ciència o en la manera com operen les competicions, revisaríem les nostres polítiques", assenyala el comunicat.

Amb aquesta nova normativa, les dones trans no podran participar en competicions femenines a partir del pròxim 1 de juny.

20 dones trans en competicions amateurs

A principis d'abril, la FA ja havia començat a endurir les regles per a les jugadores trans. Va exigir nivells de testosterona més baixos. Així com l'avaluació en cada partit de si una jugadora podria representar un risc per a la seguretat de les altres participants i l'equitat de la competició.

Segons dades de la FA, actualment hi ha 20 dones trans registrades en el futbol amateur a Anglaterra. No obstant això, no es té constància de cap jugadora trans en el futbol professional del país. La nova normativa afectarà principalment les competicions amateurs, on aquestes jugadores estaven actives.

El debat sobre la inclusió de les persones trans en l'esport continua sent un tema controvertit a nivell mundial.

Recentment, la nova presidenta del Comitè Olímpic Internacional (COI), Kirsty Coventry, va recolzar la prohibició de la participació de dones trans en les competicions femenines dels Jocs Olímpics. No obstant això, no s'ha definit com gestionar la inclusió de les persones trans en altres circuits o categories esportives.

Debat públic

La decisió de la FA ha provocat diverses reaccions. Alguns defensen la mesura com una forma de garantir la igualtat en l'àmbit esportiu. Mentre que altres consideren que es tracta d'una discriminació que exclou les dones trans de la participació plena en l'esport.

Aquest canvi de normativa arriba en un context de creixent atenció pública cap a la inclusió i els drets de les persones trans. El que fa que la discussió es mantingui oberta.

L'impacte d'aquesta nova política es veurà reflectit en les pròximes competicions, especialment en l'àmbit amateur. Encara que la FA assegura que el seu objectiu és garantir un entorn segur i just per a totes les jugadores, la polèmica sobre l'exclusió de les dones trans sembla lluny de resoldre's.

Mentrestant, la comunitat esportiva continuarà debatent com equilibrar la inclusió amb la integritat de les competicions.

La situació també planteja preguntes sobre com s'abordarà el tema a nivell internacional. Especialment en altres competicions organitzades per la UEFA i la FIFA, que encara no han adoptat mesures tan restrictives.

Amb el temps, serà crucial observar com evoluciona aquesta qüestió. Quines solucions troben les organitzacions esportives per permetre la participació de totes les persones sense comprometre l'equitat en el joc.