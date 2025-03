La policia denuncia el portaveu de Vox per esmentar els estrangers detinguts a BCN

El debat sobre la vinculació entre la immigració massiva i l'auge de la delinqüència està agafant velocitat. Vox ha estat el partit que ha denunciat amb més vehemència aquesta realitat a Catalunya. El portaveu nacional de la formació, José Antonio Fúster, va presentar com a prova la llista de detinguts en una nit a Barcelona on la majoria dels noms eren estrangers i marroquins.

Segons ha revelat The Objective, la Policia Nacional ha decidit ara denunciar el portaveu de Vox per un suposat delicte d'odi. Una cosa que ha causat incredulitat a Vox i en el propi denunciat. Tot i així ho afronten amb tranquil·litat, perquè creuen que quedarà en res.

Entre altres coses perquè Fúster és també regidor a l'Assemblea de Madrid, i per tant aforat. El partit de Santiago Abascal denuncia un intent d'amordassar els seus dirigents perquè no continuïn denunciant el que està passant amb la immigració. Reiteren la seva petició de suprimir el delicte d'odi del codi penal, perquè "l'únic que pretén és censurar determinats discursos".

Estupefacció a Vox

La denúncia de la policia ha causat estupefacció a Vox. El portaveu va mostrar el document amb els cognoms tatxats i després que hagués circulat per les xarxes socials. La seva intenció era “denunciar els efectes desastrosos de la immigració il·legal”, i demostrar la relació entre delinqüència i immigració negada per alguns.

Fúster va exhibir la llista en seu parlamentària, destacant un “patró” que “es repeteix” i que evidencia una realitat. “La delinqüència importada que pateixen els espanyols als seus barris té noms i cognoms”, va expressar. I va llegir els noms de la llista entre els quals apareixien Sabar, Omar, Nassim, Abdelkader, Salah, Younes, Karim, Amir, Alí i Oussama.

Per a Vox, és la demostració del "fracàs de les polítiques de portes obertes de PSOE i PP". Però la Policia Nacional ha denunciat d'ofici el seu portaveu. Vox es defensa emparant-se en la llibertat d'expressió i denunciant l'intent de censura per part dels grans partits.

Contra el delicte d'odi

La intervenció va tenir lloc després de la ruptura amb el PP en els governs autonòmics, a causa de les discrepàncies amb la política migratòria. La formació adverteix que, emparats en el delicte d'odi, el sistema intenta silenciar aquells que s'atreveixen a trencar amb el discurs oficial.

De fet, no és la primera vegada que s'enfronten a acusacions d'aquest tipus i per això es mostren molt tranquils. La diputada Rocio de Meer va ser denunciada per un delicte d'odi per fer referència al naixement d'un nadó estranger en un municipi zamorà. Vox considera que estan intentant silenciar Vox per ocultar la veritat.