Un exregidor de Junts desferma la polèmica en proposar pactar amb Aliança Catalana

L'última enquesta del CEO ha provocat un terratrèmol en el nacionalisme conservador a Catalunya. El sondeig demoscòpic de la Generalitat ha confirmat l'alarmant fuga de vots de Junts cap a Aliança Catalana. Això ha posat molt nerviós l'entorn de Carles Puigdemont, i ha reobert un vell i incòmode debat dins de la formació.

Fa temps que Junts està experimentant un distanciament ideològic dels seus antics socis processistes (ERC i la CUP). El gir a la dreta té com a objectiu precisament disputar l'espai de Sílvia Orriols. Per això se centren en la immigració i la seguretat.

Però això ha obligat també a un gir estratègic, plasmat en la decisió de trencar amb el cordó sanitari a Ripoll. Junts veu que el cordó sanitari no està funcionant i explora altres vies per rivalitzar amb l'independentisme identitari. L'exregidor juntaire Hèctor López Bofill torna a plantejar ara la necessitat de pactar amb l'orriolisme.

Hèctor Bofill destapa la caixa dels trons

Hèctor López Bofill va ser exregidor de Junts a Altafulla i és a més un puigdemontista de cap a peus. Representa el sector més dretà de Junts que veuria amb bons ulls un acostament a Aliança Catalana per recompondre l'independentisme. Però la seva proposta xoca amb un ampli sector del partit, reticent a abandonar la transversalitat d'aquests últims anys.

“Junts ha d'assumir que només podrà tornar a governar amb un projecte independentista pactant amb Aliança Catalana”, afirma Bofill. Una anàlisi basada en dues realitats que convergeixen. D'una banda l'auge d'Aliança Catalana, i d'altra banda el declivi dels vells partits processistes.

Bofill representa un sector de Junts que considera esgotat el processisme i creuen que cal enfortir el flanc dret de l'independentisme. Eixamplar la base cap a la dreta per construir una majoria suficient amb la qual obrir una nova etapa.

La seva proposta ha estat immediatament rebatuda pel diputat Agustí Colomines. “Doncs ja et dic des d'ara, que amb mi no hi comptis”, li ha respost. Reflecteix el sentir majoritari dins de Junts, reticents a qualsevol acostament cap a Aliança Catalana.

Pactar o no pactar

Això demostra també els dubtes permanents en què navega ara mateix Junts, que no sap si quedar-se en la indefinició o fer un gir més decidit a la dreta. Agustí Colomines representa juntament amb altres com Aurora Madaula el sector woke del partit. La presència d'aquestes corrents impedeixen qualsevol exploració d'un pacte entre Junts i l'orriolisme.

La proposta de Bofill ha estat rebuda amb rebuig i escepticisme, com reflecteixen els comentaris d'altres usuaris de X. Adverteixen que pactar amb Aliança Catalana significaria el certificat de defunció del partit de Carles Puigdemont. També afirmen que Aliança Catalana és precisament l'element que impedeix la unitat de l'independentisme.

Encara que també hi ha molts crítics cap a Agustí Colomines, recordant-li on han portat els pactes amb ERC i la CUP aquests últims anys. Per a molts, el sector que representen ell i Aurora Madaula és el que acabarà portant el partit a la seva desaparició.