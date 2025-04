Vox obre el debat de l'eutanàsia després de saber-se que ha crescut un 51% a Catalunya

El 2024, les sol·licituds d'eutanàsia a Catalunya van augmentar un 51%, amb 142 persones assistides en la seva mort. Aquesta dada ha desfermat una polèmica política, i el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha expressat la seva preocupació. A través de xarxes socials, Garriga va destacar que les persones grans s'enfronten a llargues esperes per rebre ajuda per viure els seus últims dies.

Des de Vox, doncs, posen l'accent en la necessitat d'un sistema d'ajudes sòlid, i no en l'eutanàsia com a recurs assistencial. "Els nostres grans, si necessiten ajudes per poder seguir vivint, literalment poden arribar a morir esperant. Però si, per desesperació, demanen l'eutanàsia, tot són facilitats. És una autèntica barbaritat", denuncia Garriga:

Segons les dades oficials, les sol·licituds d'eutanàsia a Catalunya van passar de 219 el 2023 a 358 el 2024. Tanmateix, només la meitat d'aquestes sol·licituds van ser aprovades pel Govern i les autoritats sanitàries competents. D'aquesta manera, un total de 142 persones van rebre l'ajuda per morir a Catalunya.

El problema de la dependència

Això discorre de manera paral·lela a la (mala) situació de les ajudes per dependència a Catalunya, que és alarmant per la seva lentitud. De fet, més de 103.000 persones han mort a Catalunya esperant la prestació des del 2017. Aquest drama reflecteix la crisi dels serveis socials a la regió, que s'enfronten a un inici de col·lapse des de diversos fronts.

L'Associació de Directors i Gerents va assenyalar en un informe recent la falta de recursos i la ineficiència dels serveis públics. Més en particular, Catalunya és la regió espanyola amb més persones mortes esperant la dependència. La segona regió, també amb molts casos, però lluny de Catalunya, és Andalusia, amb 83.254 persones mortes.

Davant d'això, el Govern del president Illa va anunciar un pla de xoc per reduir les llistes d'espera. Tot i això, la situació continua sent crítica i no satisfà les expectatives de la població. Els casos de persones que denuncien rebre la prestació del seu familiar després que ja hagi mort són constants, i reflecteixen el cansament amb una matèria molt sensible.