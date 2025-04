Un projecte que crearia 500 llocs de treball, a l'aire per una denúncia d'Unió de Pagesos

L'arribada d'una inversió industrial estratègica, valorada en 600 milions d'euros i amb la promesa de generar 500 llocs de treball directes, penja ara d'un fil. La causa: la judicialització del procés urbanístic que ha d'aplanar el camí per a la construcció d'una planta de components per a bateries. Es tracta del grup sud-coreà Lotte Energy Materials, que tenia planejada la fàbrica a Mont-roig del Camp (Tarragona).

El sindicat agrari Unió de Pagesos s'ha sumat formalment al contenciós impulsat per l'entitat ecologista GEPEC i l'Associació de Veïns Club Mont-roig. Aquest contenciós qüestiona la recent modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovada per la Generalitat. Aquest canvi normatiu afecta el sector Sud-4 “Els Comellarets” i és considerat imprescindible perquè Lotte pugui instal·lar la seva fàbrica europea d'"elecfoil", un component essencial en la fabricació de bateries i semiconductors.

La denúncia es fonamenta en l'impacte que la nova ordenació urbanística podria tenir sobre terrenys actualment agrícoles. Segons Unió de Pagesos, diverses parcel·les de l'àrea afectada figuren com a actives en la Declaració Única Agrària (DUN) d'aquest any. El sindicat argumenta que el projecte vulnera la Llei d'espais agraris de Catalunya i reclama una reavaluació que prioritzi la protecció del sòl agrícola i l'accés a l'aigua.

La situació afegeix encara més incertesa a un projecte que ja havia estat declarat estratègic per la Generalitat i que compta amb el suport de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. No obstant això, el consens polític no ha aconseguit dissipar l'oposició social creixent, articulada per diversos col·lectius ecologistes, veïnals i ara també agrícoles.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs, la qual cosa podria retardar substancialment els terminis previstos per l'empresa sud-coreana, que aspirava a iniciar la producció el 2027. A això s'afegeix la possibilitat que les entitats demandants sol·licitin mesures cautelars, la qual cosa podria paralitzar qualsevol avanç fins que es resolgui el fons del litigi, cosa que podria demorar-se anys.

La importància del projecte

Des dels sectors favorables al projecte s'insisteix que es tracta d'una oportunitat històrica per diversificar el teixit econòmic del municipi i per posicionar Catalunya com a referent europeu en tecnologies netes. La planta de Lotte permetria no només la creació d'ocupació d'alta qualificació, sinó també reforçar cadenes industrials clau com l'automoció, la química i la maquinària, tot en el marc del Pacte Verd Europeu.

No obstant això, des dels col·lectius opositors s'adverteix del risc que suposaria obrir la porta al que consideren una activitat industrial "altament contaminant" i que, segons alguns informes, podria requerir el compliment de la normativa europea Seveso sobre instal·lacions químiques perilloses, cosa que Mont-roig del Camp no està preparat per assumir.

La pugna entre model industrial i defensa del territori està servida. El futur d'una inversió sense precedents a la regió (i de l'ocupació que podria generar) queda ara a expenses dels tribunals.