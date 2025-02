La violència continua descontrolada a Catalunya: quatre tirotejos en poques hores

Un nou tiroteig torna a fer saltar les alarmes per la violència desfermada a Catalunya. Després de dos tiroteigs a Badalona, divendres, i a Terrassa, dissabte, aquesta matinada hi ha hagut un altre altercat amb trets a L'Hospitalet. A aquests s'hi ha de sumar un quart tiroteig sense ferits a Tàrrega.

Aquests successos se sumen a la preocupant situació d'inseguretat a la zona metropolitana de Barcelona. En les últimes setmanes hi ha hagut diversos tiroteigs a La Mina i en altres barris conflictius de la perifèria barcelonina. A això s'hi afegeix la successió de diversos homicidis relacionats amb el crim organitzat.

El govern de Salvador Illa va prometre mà dura contra el crim organitzat i la multireincidència. Però els resultats no només no arriben, sinó que la situació sembla complicar-se. Davant d'això, corre el risc d'arribar tard i malament a la seva promesa.

Ajustament de comptes a L'Hospitalet

L'últim succés ha tingut lloc la matinada d'aquest dilluns a L'Hospitalet. Un home hauria rebut almenys cinc trets i es troba ingressat a l'hospital en estat molt greu. L'atac hauria estat efectuat des d'un cotxe blanc que tot seguit ha emprès la fugida.

El vehicle ha acabat tenint un accident, així que els Mossos l'han pogut relacionar amb el tiroteig. Una persona ha estat detinguda, i han pogut confiscar l'arma de foc amb la qual presumptament s'havia fet l'atac.

Les primeres informacions apunten a un ajustament de comptes entre persones d'origen sud-americà, suposadament vinculades al crim organitzat.

S'emmarcaria per tant en la guerra entre bandes criminals pel control del tràfic de droga a Catalunya. És el resultat de la permissivitat amb la delinqüència durant anys a Catalunya.

Tres tiroteigs més

Les alarmes van saltar el passat mes de gener després d'un tiroteig de pel·lícula al barri de La Mina. Aquest i altres successos violents van obligar la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a comparèixer al Parlament per donar explicacions.

La successió d'actes violents, inclosos diversos homicidis, han fet saltar les alarmes a Catalunya. I la cosa, en lloc de calmar-se, es complica.

Divendres un enfrontament entre clans gitanos a Sant Roc (Badalona) va derivar en un tiroteig amb almenys vint trets a l'aire. Dissabte, un home va rebre dos trets a la cama a Terrassa, suposadament per tràfic de drogues. El cap de setmana hi va haver un altre tiroteig a Tàrrega, que va ser alertat a les xarxes socials i confirmat per ACN.

Aquest nou incident d'avui confirma la preocupant situació de la violència descontrolada a Catalunya.