La interessant reflexió de Xavier García Albiol després del resultat històric d'AfD

Les eleccions alemanyes d'aquest diumenge tenien una importància transcendental per a tota Europa. L'històric resultat d'Alternativa per Alemanya (AfD), consolidant-se en la segona plaça amb més del 20% dels vots, no ha deixat indiferent a ningú. Tampoc als polítics de Catalunya, que han fet la seva pròpia valoració del tomb electoral en la principal potència europea.

Resulta especialment interessant la lectura dels resultats que ha fet l'alcalde de Badalona i dirigent del PP, Xavier García Albiol. Cal recordar que Albiol va ser pioner en alertar de les conseqüències de la immigració il·legal a Catalunya.

Aleshores va ser vilipendiat amb acusacions de racista, però més d'una dècada després les seves tesis s'han acabat imposant. No només perquè va arrasar en les últimes eleccions municipals. També perquè s'ha trencat el tabú sobre la immigració i la delinqüència, i cada vegada més gent recolza les seves propostes.

Albiol sorprèn ara dient que, en la seva opinió, "el problema no és la immigració". Ha publicat aquest missatge a X, hores després de l'espectacular resultat obtingut pel partit antiimmigració AfD a Alemanya.

Per a ell, "el problema està en la falta d'una resposta contundent dels països europeus i Espanya davant la immigració conflictiva i delinqüencial". Adverteix que és arran d'això que "apareix el cansament de la gent", i en particular, "de la classe treballadora".

Albiol fa referència que el vot a AfD pot llegir-se com la indignació dels alemanys cap a les polítiques de la CDU i l'SPD en les últimes dècades. Especialment dels socialdemòcrates, que han patit una derrota històrica.

Comentaris a la publicació de Xavier García Albiol

L'interessant reflexió de Xavier García Albiol ha suscitat tot tipus de comentaris. Alguns destaquen que on més ha crescut AfD és a l'Alemanya Oriental, on hi va haver un règim comunista. Per a molts, una demostració del fracàs de l'esquerra.

També aplaudeixen les paraules d'Albiol. Un destaca que "les migracions poden ser un fenomen positiu o negatiu", però que "el perill és permetre l'entrada de persones sense identificar".

Un comentari demana l'"actualització del tractat de Schengen" i recuperar Anglaterra.

Aquest missatge ho resumeix tot: "Totalment d'acord amb tu, la falta de resposta està donant peu a la pujada de l'extrema dreta, la classe treballadora estem farts del que veiem i patim als nostres barris".