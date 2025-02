Oriol Junqueras i la plana major d'ERC, avassallats després del seu postureig amb Alemanya

No és la primera vegada que ERC aprofita el context internacional per fer postureig i capejar la tremenda crisi en la qual s'ha enfonsat. Els resultats de les eleccions alemanyes han brindat l'ocasió perfecta. Oriol Junqueras i altres dirigents de l'executiva d'ERC han tirat de postureig per valorar l'auge d'AfD i han sortit esquilats.

El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha seguit el guió previst amb un missatge en el seu perfil de X. Ha carregat contra la “extrema dreta” i el seu “discurs d'odi contra la diversitat i la justícia social”. I afegeix que “nosaltres ho hem de combatre amb salaris dignes, habitatge assequible, serveis públics de qualitat i més democràcia”.

Ha conclòs amb un d'aquests eslògans buits als quals ens tenen acostumats els dirigents d'ERC: “Farem que l'esperança guanyi a la por”.

El seu missatge ha suscitat una allau de comentaris en contra, anomenant-lo “hipòcrita” i “traïdor”. Criden l'atenció sobretot aquells que culpen ERC de l'auge de partits com AfD. “La culpa que pugi la dreta és vostra, no feu bé les coses i després ploreu”, apunta Montse.

Una altra reflexió: “El problema és què s'entén per diversitat i justícia social. Cada vegada més gent veu que el que heu fet no té res de divers ni de just. És pur tercer món i terror fiscal avançant sense fre, i s'ha de parar”.

“Ni extrema dreta ni contes”, apunta Susana, “farts que us gasteu la nostra pasta, de pagar i que no hi hagi retorn, de mantenir a tothom que apareix a Catalunya. Farts que sigueu tan inútils, de paguetes a immigrants majors del que cobra un jubilat… segueixo?”

El missatge de Junqueras té ja més de 200 comentaris, i gairebé cap a favor.

Missatges d'Elisenda Alamany i Diana Riba

Altres dirigents han mostrat la seva consternació pels resultats a Alemanya. Sense anar més lluny, la número dos d'Oriol Junqueras, Elisenda Alamany.

Ha lamentat que després dels resultats d'Alemanya, “la major part d'Europa té governs de dreta o extrema dreta”. La resposta, en la seva opinió, ha de ser “escoltar i entendre les pors de la gent". Així com "polítiques útils sobre el paper i resultats capaços de generar esperança”.

"Com entregar Catalunya al 155?", li respon un. "Millor un Estat Islàmic?", li pregunta un altre.

Com Junqueras, Alamany també ha estat acusada de formar part del problema.

“Podeu anar amb el lliri a la mà, sense veure els problemes reals de la gent. No parlar dels problemes relacionats amb la immigració i la delinqüència només fa créixer la dreta”, va afirmar un usuari de X.

Un altre apunta que “la gent està cansada del discurs hipòcrita i cínic de partits com ERC”. I ha assenyalat la “degradació que s'apodera dels nostres barris i ciutats sense que feu absolutament res”.

Una altra dirigent d'ERC, Diana Riba, ha comentat els resultats electorals a Alemanya seguint el mateix patró.

Ha dit que "l'odi és la vella recepta de l'extrema dreta en temps de desesperança". I que "les esquerres no podem perdre el temps". Per contrarestar-ho proposa "una vida digna i segura, infraestructures eficients, educació i sanitat de qualitat i més democràcia".

Entre les respostes a l'eurodiputada destaca la de Sílvia Orriols, diputada i líder d'Aliança Catalana. Li pregunta "quins han estat els teus mèrits per accedir al càrrec que ocupes". I l'acusa de "confondre democràcia amb endollar parents".