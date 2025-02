VÍDEO | Les trampes de Trapero: les dades oficials desmunten el seu relat

A Catalunya hi ha hagut 9 assassinats en els primers 40 dies de l'any. Davant d'aquesta onada de crims, el director general dels Mossos d'Esquadra va voler sortir als mitjans per tranquil·litzar la població. Josep Lluís Trapero va assegurar que tants homicidis en tan pocs dies "no era indicatiu de res".

Només una setmana després, la realitat deixa en evidència Trapero. I és que el Ministeri de l'Interior ha publicat el balanç de criminalitat de l'any 2024 i les dades són clares. Els homicidis (consumats + temptatives) han augmentat respecte a l'any passat. Però el pitjor de tot és la tendència si ampliem el focus. En menys d'una dècada, els assassinats i intents d'homicidis s'han disparat a Catalunya.

En aquest vídeo, que trobareu a la part superior de la notícia, repassem aquestes dades i quines trampes fa Josep Lluís Trapero per intentar maquillar la realitat. Una realitat que, segons les estadístiques, evidencia que Catalunya s'ha convertit en un paradís criminal.