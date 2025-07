Una violació a punta de ganivet a Terrassa desferma una onada d'indignació

La inseguretat és un dels problemes que més preocupen els ciutadans de Terrassa. Un reflex d'aquesta inseguretat són les violacions. Segons les últimes dades de criminalitat, en el primer trimestre de 2025 es van denunciar onze agressions sexuals. L'any passat les violacions es van disparar un 16% en aquesta localitat

Partits com PP i Vox han denunciat aquesta situació, i responsabilitzen els governants per la deixadesa en polítiques de seguretat. Això ha portat a una escalada de tensió política

Segons avança en exclusiva Metrópoli, a través de fonts policials, un home va violar una noia la nit de dijous 3 de juliol. La jove va ser assaltada a punta de navalla al parc de la Cogullada, al sud-est de la ciutat. Agents de la Policia Municipal van atendre la víctima, que va assegurar haver estat víctima d'una agressió sexual

Els Mossos van obrir una investigació i de moment no hi ha cap detingut. La notícia ha estat publicada pel citat mitjà a les xarxes socials, on hi ha hagut una reacció irada amb més de dos-cents comentaris

Farts de les 'percepcions'

Els missatges van en una mateixa línia, mostrar el cansament de la població envers la inseguretat creixent i la delinqüència als carrers. Hi ha una clara indignació envers la degradació de la seguretat i la convivència en molts barris de Catalunya. També contra el relat oficial, segons el qual no hi ha un auge de la delinqüència sinó simples percepcions

Molts comentaris retreuen als governants catalans que continuïn parlant de percepcions. També ataquen les feministes que solen callar davant aquest tipus d'atacs. Culpen de l'auge de la delinqüència les polítiques proimmigracionistes de l'esquerra i el processisme

Veïns de Terrassa lamenten la degradació que ha experimentat la ciutat en els últims anys. Asseguren que molts barris han acabat convertits en zones al marge de la llei i demanen deportacions massives per expulsar els delinqüents. Aquest clima social afavoreix Vox, la formació d'Alicia Tomás que denuncia el bonisme i la delinqüència

El partit va irrompre amb tres regidors a les últimes eleccions i les seves expectatives de vot van creixent. Els regidors de Vox van ser assetjats al ball de festa major diumenge passat. A Terrassa hi està havent un auge de la violència política contra PP i Vox